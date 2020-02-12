Yeşilay'dan Vali Günaydın'a Ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Vali Günaydın'a Ziyaret - Son Dakika

Yeşilay'dan Vali Günaydın'a Ziyaret

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, geçtiğimiz günlerde Yeşilay Kayseri Şubesi'nde yapılan genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Edanur Aydın ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Yeşilay'dan Vali Günaydın'a Ziyaret, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, geçtiğimiz günlerde Yeşilay Kayseri Şubesi'nde yapılan genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Edanur Aydın ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.


Yapılan genel kurulun ardından Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Edanur Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretlerini Vali Günaydın'a yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Günaydın, yönetime yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.


Yeşilay Cemiyeti'nin alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadelede ve bu maddelerin kullanımına karşı toplumu bilinçlendirme konusunda yaptığı çalışmaların önemine değinen Vali Günay-dın, özellikle okullarda gençleri bilinçlendirme noktasında Yeşilay'ın yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu belirtti.


Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bağımlılıkla mücadeleye savaş açtığını ifade eden Vali Günaydın, bu mücadelenin önemli kurumlarından birinin de Yeşilay olduğunu kaydetti.


Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Edanur Aydın ise bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Yeşilay, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
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