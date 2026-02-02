Yeşilay, Hakkari'de 116 Çocuğu Spora Kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yeşilay, Hakkari'de 116 Çocuğu Spora Kazandırdı

Yeşilay, Hakkari\'de 116 Çocuğu Spora Kazandırdı
02.02.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Şubesi, spora yönlendirerek çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı başardı.

Hakkari'de yaptığı faaliyetlerle zararlı alışkanlık ve bağımlılığa karşı farkındalığı artırmaya çalışan Yeşilay Şube Başkanlığı, bünyesinde kurduğu kulüp sayesinde 116 çocuğu spora kazandırmayı başardı.

Kentte bağımlılık türleri hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdüren Yeşilay Şubesi, yürüttüğü sportif faaliyetlerle de çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor.

Şube tarafından 3 yıl önce kurulan ve şu ana kadar 116 çocuğu spora kazandıran Yeşilay Spor Kulübü, voleybol, badminton ve masa tenisiyle buluşturduğu çocukları geleceğe hazırlıyor.

Çocukların bu branşlarda antrenörlerden eğitim almasını sağlayarak sahalara yeni yetenekler kazandıran kulüp, aynı zamanda sosyalleşmelerini ve kendilerine zarar verecekleri alanlardan uzaklaşmalarını sağlıyor.

Voleybol il birinciliği müsabakalarında 3'te 3 yaparak şampiyon olan Yeşilayın sporcuları, kenti bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik Merkezi spor salonunda şampiyona için hazırlıklarını sürdüren sporcular, bölge birincisi olarak üst tura geçmeyi hedefliyor.

"Ulaştığımız sporcu sayısı ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor"

Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir, AA muhabirine, kulüp olarak sportif faaliyetlere masa tenisiyle başladıklarını söyledi.

Voleybolda 60, badmintonda 36 ve masa tenisinde 20 sporcularının olduğunu belirten Demir, "Voleybolda kentimizi bölge ve Türkiye'de temsil etmek istiyoruz. Bu işe 5 sporcuyla başladık, şu an yaklaşık 120 sporcumuz mevcut. Biz bağımlılıkla aktif şekilde mücadele ediyoruz. Sıfır tolerans, sıfır bağımlılık, sporda zirve, bağımlılıkla mücadelede zirve en büyük hedefimizdir." dedi.

Çocukları bu şekilde kötü alışkanlıklardan uzak tuttuklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Ailelere ziyaretler yapıyoruz. Çocukların sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılmaları konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra onların eğitim hayatlarında başarılı olmaları noktasında destekler sunuyoruz. Altyapıda da yetiştirdiğimiz sporcularımız var. Ulaştığımız sporcu sayısı ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Sporcularımızı motive etmek için hem antrenmanlarda hem de maçlarda yanlarındayız. Sporcularımıza yönelik bilgilendirme toplantıları da yapıyoruz. Yeşilay hayatın merkezinde. Bağımlılıkla mücadele konusunda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz."

"Voleybol Kadın Milli Takımımızı örnek alıyoruz"

Voleybol takımı sporcularından Pelşin Arin Budakbeyoğlu ise haftada 4 gün antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Antrenmanlarda smaç, servis, manşet ve parmak pası tekniklerinde gelişiyoruz. Bu da gelişimimize katkı sunuyor. Takımdaki arkadaşlarımızla çok güzel eğleniyoruz. Voleybol Kadın Milli Takımımızı örnek alıyoruz. Takımca onların maçlarını izlediğimiz zamanlar oluyor. Kulübümüzün amacı sporla bizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize ve kulübümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Berra Engin de voleybol öğrenerek kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

Voleybolun güzel bir spor olduğunu kaydeden Engin, "Herkese tavsiye ederim. Sporcu güzel ahlaklı olur ve kötü alışkanlıklardan uzak durur. Okul dışında voleybol antrenmanlarına geliyoruz. Voleybol öğreniyoruz. Bir taraftan da eğitimimize devam ediyoruz. Eğitim çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hakkari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilay, Hakkari'de 116 Çocuğu Spora Kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:29
Antalya’daki Otobüs Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'daki Otobüs Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:47:36. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşilay, Hakkari'de 116 Çocuğu Spora Kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.