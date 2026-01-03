Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanlığa Aziz Çiftçi seçildi

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nin 5. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Aziz Çiftçi getirildi.

Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeşilay tanıtım filminin izlenmesinin ardından tek listeyle gidilen seçimde Aziz Çiftçi, Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı oldu.

Seçimin ardından Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in mesajı okundu.

Çiftçi, kendisini tekrar aday gösteren Genel Başkan Doç. Dr. Mehmet Dinç ve delegelere teşekkür ederek, "İnşallah gücümüzün yettiği kadar ilimizi bağımlılık illetine bulaştırmamak için tüm gönüllülerimizle çalışacağız. Tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile el ele verip bağımsızlık seferberliği gerçekleştireceğiz. Yeni yönetimimiz ile daha bağımsız yarınlar için sahada olacağız. Yeni yönetimimizi tebrik eder, başarılar dilerim. Katımlarından dolayı il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve tüm davetlilere teşekkür ederim." diye konşutu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ise Aziz Çiftçi ve yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.