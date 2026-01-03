Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanlığa Aziz Çiftçi seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanlığa Aziz Çiftçi seçildi

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanlığa Aziz Çiftçi seçildi
03.01.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nin 5. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Aziz Çiftçi getirildi.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nin 5. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Aziz Çiftçi getirildi.

Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeşilay tanıtım filminin izlenmesinin ardından tek listeyle gidilen seçimde Aziz Çiftçi, Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı oldu.

Seçimin ardından Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in mesajı okundu.

Çiftçi, kendisini tekrar aday gösteren Genel Başkan Doç. Dr. Mehmet Dinç ve delegelere teşekkür ederek, "İnşallah gücümüzün yettiği kadar ilimizi bağımlılık illetine bulaştırmamak için tüm gönüllülerimizle çalışacağız. Tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile el ele verip bağımsızlık seferberliği gerçekleştireceğiz. Yeni yönetimimiz ile daha bağımsız yarınlar için sahada olacağız. Yeni yönetimimizi tebrik eder, başarılar dilerim. Katımlarından dolayı il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve tüm davetlilere teşekkür ederim." diye konşutu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ise Aziz Çiftçi ve yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Aziz Çiftçi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanlığa Aziz Çiftçi seçildi - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:11:09. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanlığa Aziz Çiftçi seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.