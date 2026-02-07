Yeşilay Türkiye Poomsae Şampiyonası Açıldı

Yeşilay Türkiye Poomsae Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ankara'da yapıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun Taha Akgül Spor Salonu'ndaki programında federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, geçen sene Poomsae Şampiyonası'nı Adana'da 700 kişiyle gerçekleştirdiklerini hatırlatarak bu organizasyona 60 ilden, 650 kulüpten sporcuların katıldığını söyledi.

Tanrıkulu, poomsaenin tekvandonun temeli olduğunu belirterek "Poomsea, ülkemizde her alanda temsil edilmelidir. Bu branşta üç dünya şampiyonasına katılım sağlanmamıştı, göreve geldiğimiz ilk yıl Poomsea Dünya Şampiyonası'na takımımızı yolladık. Sporcularımız orada ülkemizi ve bayrağımızı temsil ettiler. Bunun gururunu yaşıyoruz. 2025 yılında Poomsea Avrupa Şampiyonası'nda 56 sporcuyla yarıştık. Şampiyonada erkeklerde takım halinde şampiyon, kadınlarda da Avrupa ikincisi olduk. Bu sene düzenlenecek Poomsea Dünya Şampiyonası'nda da bir dünya şampiyonu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Siret Albayrak da sporun iradeyi güçlendirdiğini vurguladı.

Federasyon Başkanı Tanrıkulu, program sonunda Albayrak'a plaket verdi.

Şampiyona, yarın sona erecek.