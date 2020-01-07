Yeşilbaşlı ördekler tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilbaşlı ördekler tedavi altına alındı - Son Dakika

Yeşilbaşlı ördekler tedavi altına alındı

6 saat önce

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kanat tüyleri uçmayı engelleyecek şekilde kesildiği belirlenen 16 adet yeşilbaş ördeğe el konulduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı.

Yeşilbaşlı ördekler tedavi altına alındı, System.String[]

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kanat tüyleri uçmayı engelleyecek şekilde kesildiği belirlenen 16 adet yeşilbaş ördeğe el konulduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı.


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Celaliye sulama göletinde MAK kararlarına aykırı olarak canlı mühre ile avcılık yapılan 4 adet güme hakkında yasal işlem yapıldı. Canlı mühre olarak kullanılan 16 adet yeşilbaş ördeğe el konuldu. El konulan ve kanat tüyleri uçmayı engelleyecek şekilde kesilmiş canlı mührelerin büyüyemeyecek olan kanat tüyleri çekilerek, tedavi altına alındı. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; el konulan ve tedavilerine başlanılan ördeklerin uçabilecek hale gelince doğal ortamlarına salınacağı duyuruldu. - KIRKLARELİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kırklareli, Celaliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:58 Kaynak: İHA
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