Son Dakika Haberleri: Yeşilboğaz: "Sorunlarımızın Çözümü İçin Adım Atılmalı"

Yeşilboğaz: "Sorunlarımızın Çözümü İçin Adım Atılmalı"

47 dakika önce

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatların yaşadıkları sorunların çözümü için bir an önce adım atılması gerektiğini söyledi.

Yeşilboğaz:
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatların yaşadıkları sorunların çözümü için bir an önce adım atılması gerektiğini söyledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve Adalet Bakanlığı müfettişleri, Baro Başkanı Yeşilboğaz'ı ziyaret etti.

Mesleki sorunların konuşulduğu ziyarette hak, hukuk ve adalet için yargı bileşenlerinin ortak mücadele etmesi gerektiğini belirten Yeşilboğaz, savunma hakkının ve hukuk devletinin en büyük güvencesi olan avukatların, bağımsız savunmayı özgürce ifa edebilmeleri için adliye içerisinde yaşamış oldukları sorunların acil olarak çözüme kavuşması gerektiğini belirtti. Yeşilboğaz, "Biz yargının bileşenleri olarak, her zaman yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü ve bağımsız savunmayı, adaleti tecelli ettirmek için var gücümüzle hep birlikte çalışmak zorundayız. Bağımsız savunmanın en büyük teminatı olan avukatların, sistem içerisinde yaşadıkları sorunların bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Avukatlar ve barolar ne kadar güçlü, ne kadar itibarlı olursa, adaletin tecellisine o kadar katkıda bulunur. Yetkili makamlardan beklentimiz, sorunlarımızın çözümü için bir an önce gerekli adımların atılmasıdır" dedi.

Adaletin tesisi için Mersin Barosu ile ortak çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başsavcı Mustafa Ercan, Yeşilboğaz'a ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. Adalet Bakanlığı müfettişleri ise yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Yeşilboğaz ile adliyenin ve hukukun sorunları hakkında konuştular. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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