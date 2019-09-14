Son Dakika Haberleri: Yeşilçam müzikleri anılarda yolculuğa çıkaracak
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Yeşilçam müzikleri anılarda yolculuğa çıkaracak

33 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 7'den 70'e herkesin gönlünde yer etmiş Yeşilçam filmlerinin kulaklardan silinmeyen melodilerini seslendirecek.

Yeşilçam müzikleri anılarda yolculuğa çıkaracak, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 7'den 70'e herkesin gönlünde yer etmiş Yeşilçam filmlerinin kulaklardan silinmeyen melodilerini seslendirecek.

Yeşilçam Film Müzikleri Konseri, 19 Eylül Perşembe saat 20.00'de ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. Şef Burak Tüzün'ün yöneteceği orkestra, müzikseverleri anılarda yolculuğa çıkaracak.

Neşeli Günler, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas, Tosun Paşa, Devlerin Aşkı'nın da aralarında bulunduğu unutulmaz filmlerin müzikleri, aranjör Yusuf Yalçın'ın orkestrasyonuyla senfonik olarak yorumlanacak.

Aranjör Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilçam Film Müzikleri projesini ilk olarak Cahit Berkay ile hayata geçirdiklerini, bu kapsamda birçok konser verdiklerini söyledi.

Film müziklerini CSO için yeniden düzenlediğini anlatan Yalçın, konserin Melih Kibar'a ait ortak temalı Aile Şerefi ve Neşeli Günler filmlerinin müzikleriyle açılacağını, Selvi Boylum Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Dila Hanım, Tosun Paşa, Çiçek Abbas, Hababam Sınıfı filmlerinin müzikleriyle devam edeceğini belirtti.

"Çocukken izlediğimiz Yeşilçam filmleri nasıl içimize işlemişse ne zaman nerde duyuyorsak hemen hatırlıyoruz." diyen Yalçın, melodilerin büyük bir kısmının izleyicilerin aklında yer ettiğini dile getirdi.

Yalçın, unutulmaz melodileri bambaşka bir düzenlemeyle izleyiciyle buluşturmanın, bir müzisyen için ayrı bir keyif olduğunu vurgulayarak, "Proje boyunca müzikleri büyük bir senfoni orkestrası için tekrar düzenlemenin, bir yandan o zamanları düşünüp duygulanırken diğer yandan bunları bir konsere hazırlamanın heyecanını duydum." diye konuştu.

Tüm konserlerde izleyicilerden çok olumlu tepkiler aldıklarını belirten Yalçın, " Ankara'da da CSO ile böyle olacağını düşünüyorum. İzleyicilerimiz 'Bu müziği biliyoruz evet ama hiç böyle duymamıştık' diyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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