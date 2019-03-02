Yeşilçam Sinemasının Yaşayan Efsanelere Balıkçı Kenan'da Buluştu

Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin organize ettiği yemekte Yeşilçam'ın usta oyuncular bir araya geldiler. Balıkçı Kenan tesislerinde müzeyi gezen Yeşilçam'ın efsane isimleri mumya balıkları tek tek inceledi. Yeşilçam'ın çınarı olan isimleri tesislerinde ağırlamaktan mutluluk duygunu ifade eden İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı: 'Sinemanın büyük ustalarını burada ağırladık. Müzemizi ziyaret ettiler. Büyük emekler sonucu Türkiye'ye kazandırdığımız Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni değerli ustalar görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Eğlenceli vakit geçirdiler. Bizlerde Türkiye'de, İstanbul'da yaşayan bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

HERKESE BU MÜZEYİ TAVSİYE EDİYORUM

Herkese müzeyi görmesini tavsiye eden oyuncu Ahmet Arıman, "Bu kadar balığı bir araya getir yap kimse dememiştir ama içinden gelerek yapmış bir insan. Herkesin gelip görmesi lazım. Çok önemli bir yer" dedi.

BU BALIKLARI HAYATIMDA GÖRMEDİM

Hayatında görmediği balıkları bir arada gördüğünü vurgulayan oyuncu Hasan Yıldız, "Yeşilçam'ın çınarları olarak hepimizi bir araya getirdi. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki Kenan Bey var. Böyle güzel bir müzeyi yaşatıyor. Balıklara bakıyorum da hayatımda görmediğim ve tanımadığım balıkları burada gördüm. Herkesin bu balık müzesine gelip de görmeleri gerekiyor" dedi.

HER ZAMAN HALKA AÇIK

Müzenin gelecek nesiller için önemli bir alan olduğunu ifade eden oyuncu Ali Güney, "Kenan ağabey gelecek nesiller için ölümsüz bir eser bırakmış. Buraya severek geldik. Burası her zaman halka açıktır. Bugün de bize açıldı" diye konuştu.

BALIKLARI SAYMAK İÇİN 3 SAAT LAZIM

Balık Müzesi'ni hayranlıkla gezdiğini ifade eden oyuncu Engin Aksu, "Balıkları gördük, her şey mükemmel. Lezzetiyle, resimleriyle ve müzesiyle güzel bir yer. Burayı hiç böyle beklemiyordum. Çeşitleri saymak için 2-3 saat lazım" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'da 'kötü adam' rolleriyle hafızalarda kalan oyuncuları ve Türk sinemasına emek veren usta isimlerin buluştuğu yemeğe İhsan Gedik, Çetin Başaran, Sönmez Yıkılmaz, Mehmet Yüksel, Engin Aksu, Ali Güney, Hasan Yıldız, Muharrem Erdemir, Tuncay Akçay gibi birçok oyuncu katıldı. Yeşilçam'ın çınarları, eski günlerdeki karakterlerini Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde canlandırdı. Oyuncular yemekten sonra birçok canlı türünün bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezdi. Balıkçı Kenan Balcı, usta oyunculara müzede yer alan balıklarla ilgili bilgiler verdi.