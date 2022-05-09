Yeşilhisar'da "Koyunlar artıyor, meralar şenleniyor" projesinde kura çekildi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 bin 200 koyunun dağıtılacağı "Koyunlar artıyor, meralar şenleniyor" projesinin Yeşilhisar'da gerçekleşen kura çekimine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Şubat-4 Mart tarihleri arasında müracaatları yapılan projenin kuraları çekilmeye başlandı.

Yeşilhisar Gençlik Merkezi'nde 127 üreticinin katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde konuşan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığın yanı sıra eğitim, sağlık ve yerel yönetimler konusunda dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirtti.

Tarım ve hayvancılık alanında projeden projeye koştuklarını ifade eden Büyükkılıç, "Sırf 2022'de inşallah 60 milyon liralık yatırım yapıyoruz tarım ve hayvancılığa. Geçen sene dahil 3 senelik süreç içerisinde yaklaşık 100 milyon lira yatırım yaptık. İnşallah bu sene daha fazlasını yapacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. İnanıyoruz ki bizlere dua edeceksiniz, bizler de sizlere layık olma yolunda gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise geçen yıl dağıtılan koyunların bereketle çoğaldığını, bu bereketin artarak devam edeceğini belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de Büyükşehir Belediyesi ile tohumdan aspir ve koyun dağıtımına kadar birlikte çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı.