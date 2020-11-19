YEŞİLKÖY'DE KOMŞULARINI DÖVEN SANIKLARA 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika

YEŞİLKÖY'DE KOMŞULARINI DÖVEN SANIKLARA 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

19.11.2020 13:28
YEŞİLKÖY'DE KOMŞULARINI DÖVEN SANIKLARA 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI, System.String[]

YEŞİLKÖY'de 'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' şeklinde mesaj atan komşularına saldıran sanıklar Ali Şenyüzlü, Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü'nün "Gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

YEŞİLKÖY'de  'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' şeklinde mesaj atan komşularına saldıran sanıklar Ali Şenyüzlü, Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü'nün "Gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki İskender Karaduman'ın avukatı Ömer Öncü yer aldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Ali Şenyüzlü, Okan Şenyüzlü ve Gökhan Şenyüzlü katılmadı.  Söz alan Avukat  Ömer Öncü "Sanıkların her bir suç yönünden ayrı ayrı üst sınırdan cezalandırılmalarını ve hüküm ile beraber tutuklanmalarını talep ederiz" dedi.

AYRI AYRI 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme tutuksuz sanıklar Okan Şenyüzlü, Ali Şenyüzlü ve Gökhan Şenyüzlü'nün "Gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan ayrı ayrı 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme suçu birden fazla kişinin birlikte işlediğinin sabit olduğunu belirterek sanıklar hakkındaki cezada ayrı ayrı artırım uyguladı ve cezanın 4 yıl hapis cezasına çıkarılmasına karar verdi. Sanıkların yargılama sürecindeki davranışlarını lehe indirim sebebi sayan mahkeme, cezada indirim uygulayarak sanıkların ayrı ayrı 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

SANIKLARIN SABIKASIZ OLUŞU NEDENİYLE PARA CEZASI ERTELENDİMahkeme sanıkların İskender Karaduman'a yönelik işledikleri "Kasten yaralama" suçundan sanıkların ayrı ayrı 3 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.  Sanıkların şikayetçi Nükte Karaduman'a karşı üzerine atılı "Kasten Yaralamaö suçundan ayrı ayrı 2 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıkların sabıkasız oluşu yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak verilen adli para cezalarının ayrı ayrı ertelenmesine hükmetti.

TEHDİT SUÇUNDAN BERAAT ETTİLERMahkeme, sanıkların üzerine atılı "Tehdit" suçundan ayrı ayrı beraatine karar verirken, "Hakaret" suçundan bin 500 lira adli para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti. Sanıklar hakkında verilen bu adli para cezası da sanıkların sabıkasız oluşu ve duruşmadaki iyi halleri nedeniyle ertelendi. Sanıkların üzerine atılı "Mala zarar verme" suçundan da 3 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme zararın giderilmemiş olmaması nedeniyle bu cezayı ertelemedi.

HALA DIŞARIDA DOLAŞIYOR OLMALARI BİZİ ÜZMEKTEDuruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan müşteki İskender Karaduman, olay anında eşinin ve çocuklarının da evde olduğunu belirterek "Biz gerçekten çok kötü günler atlattık.  Eşim psikolojik tedavi gördü hala ilaçlar kullanmaya devam ediyor. Çok zor bir süreç atlattık çocuklarım hala eve gelmek istemiyorlar bir korku söz konusu sanki bu olay tekrar gerçekleşecekmiş gibi.  Bu süreci atlatmak zor olacak tabii kolay bir süreç değil. Hala dışarıda dolaşıyor olmaları bizi üzmekte. Karar bizim için bir nebze rahatlattı ama sonuç olarak hala dışarıdalar. Ben korku içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü------------------------Müşteki İskender Karaduman basın açıklamasıMüşteki avukatı Ömer Öncü basın açıklamasıBakırköy Adalet Sarayı'ndan görüntü

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YEŞİLKÖY'DE KOMŞULARINI DÖVEN SANIKLARA 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
YEŞİLKÖY'DE KOMŞULARINI DÖVEN SANIKLARA 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Para Cezası, İskender, Mahkeme, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEŞİLKÖY'DE KOMŞULARINI DÖVEN SANIKLARA 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika


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