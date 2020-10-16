Yeşilyurt Belediyesi yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi yatırımlarına devam ediyor

16.10.2020 13:45
Yeşilyurt Belediyesi yatırımlarına devam ediyor, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göreve seçildikleri 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar Yeşilyurt'un tüm bölgelerinde ki asfaltlama çalışmalarında 70 bin 523 ton sıcak asfalt serimi yaptıklarını, 2014 ile 2020 yılları arasında da toplamda 454 bin 479 ton sıcak asfalt serimi...

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göreve seçildikleri 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar Yeşilyurt'un tüm bölgelerinde ki asfaltlama çalışmalarında 70 bin 523 ton sıcak asfalt serimi yaptıklarını, 2014 ile 2020 yılları arasında da toplamda 454 bin 479 ton sıcak asfalt serimi yaparak, ilçeyi dev yatırımlarla buluşturduklarını ifade etti.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Üretken, planlı ve etkin bir hizmet anlayışıyla Yeşilyurt'umuzun bütün ulaşım ağını konforlu hale getiriyoruz.1,5 yılda 70 bin 523 ton, 2014 yılından bugüne kadar da 454 bin 479 ton sıcak asfalt serimi yaparak ilçemizin yaşam standardını yükselttik" diye konuştu.

"Titiz ve planlı bir şekilde dört koldan hizmet üretiyoruz"

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 2020 yılı yatırımlarına alınan bölgelerde çok yoğun çalıştığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ticareti ve sosyal hayatı direk etkileyen ulaşım ağında daha yüksek kaliteye ulaşabilmek adına çok titiz ve planlı çalıştıklarını kaydetti.

"Bu yılın 10 ayında 45 bin ton sıcak asfalt ile 17 km serim çalışması yaptık"

31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 35 km imar yolu ile 26 km kadastro yolu açıp, araç ve yaya trafiğinin akıcılık seviyesini artırdıklarını belirten Başkan Çınar, " 1,5 yıllık sürede ilçemizin farklı bölgelerinde yaptığımız yol açma ve yenileme hizmetlerimiz kapsamında; 70 bin 523 ton sıcak asfalt, 209 km sathi kaplama, 535 bin 834 ton konkasör malzeme serimi, 79 bin 120 ton doğal malzeme serimi ve stabilize yol yapımı, 978 m perde duvar, 13 bin 922 m taş duvar, 1.369 m doğal taş ile kaldırım ve yol, 75 bin 088 m kilit taşı döşemesi yaparak ilçemizdeki yaşam standartını daha iyi bir seviyeye çıkardık. Bu yılın Ocak ile Ekim ayları arasında ise 45 bin ton sıcak asfalt serimi yapıp, finisher ve greyder ile 17 km serim çalışması gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

" Cemal Gürsel'deki yol sıkıntısını çözdük"

Yeşilyurt'un dört bir tarafına ulaşımın daha rahat ve konforlu olabilmesi adına çalışmaları yoğunlaştırdıklarından bahseden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, son dönemlerde nüfus artışıyla birlikte konutlaşmanın da arttığı Cemal Gürsel Mahallesinde ki yolların kalitesini yükselttiklerini söyledi.

"Mahalle sakinlerimiz mutlu, biz mutluyuz"

Cemal Gürsel Mahallesi İncir sokaktaki yolları baştan aşağıya sıcak asfalt ile döşeyip güzelleştirdiklerini ifade eden Başkan Çınar, " 15 metre genişliğinde ki yolumuzu tamamen kazıdıktan sonra fınısherli tam kaplamalı sıcak asfalt serimiyle daha güzel ve modern bir görüntüye ulaştırdık. Hem yağışlar hem de aşırı kullanımdan dolayı yıpranan bu yolumuzun standardını yükselttik. Mahalle sakinlerimizin bu noktada bizden beklentilerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Araç ve yaya trafiği bu bölgemizde daha akıcı ve konforlu olacak, mahalle sakinlerimiz daha ferah içerisinde hayatlarını sürdürecekler. Mahalle sakinlerimiz mutlu oldukça bizimde hizmet aşkımız daha da artıyor. Yeşilyurt'umuzun tüm bölgelerinin mutlu ve huzurlu olabilmesi adına hizmetlerimize kesintisiz devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sıkıntılarımızı çözüme kavuşturan başkanımıza ve ekiplerine teşekkürler"

Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Ali Doğan ise, " Buradaki yolumuz harabeydi ve geçilmiyordu. Belediye Başkanımıza talimatlarıyla bu yolumuz yapılıyor, emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt Belediyesi yatırımlarına devam ediyor
Yeşilyurt Belediyesi yatırımlarına devam ediyor
Yeşilyurt Belediyesi yatırımlarına devam ediyor

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, 31 Mart, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediyesi yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika

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