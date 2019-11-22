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Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor çıkışa geçmek istiyor - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor çıkışa geçmek istiyor

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen hafta deplasmanda Muğlaspor'a 1-0 yenilerek haftalar sonra yeniden son sıraya demir atan Yeşilyurt Belediyespor ligin 14. haftasında sahasında oynayacağı Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

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TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen hafta deplasmanda Muğlaspor'a 1-0 yenilerek haftalar sonra yeniden son sıraya demir atan Yeşilyurt Belediyespor ligin 14. haftasında sahasında oynayacağı Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Ligde 4. hafta sonunda Hayati Palancı'dan puansız olarak aldığı turuncu yeşilli takımı 9 puana ulaştıran ve futbolcularına kaybolan özgüvenlerini yeniden aşılayan Mehmet Ak, puan tablosunda rakipleri olarak görünen Batman'ı yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi.


Batman Petrolspor maçı hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdüren turuncu yeşillilerde geçen hafta Muğlaspor maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Halil İbrahim Can dışında eksik bulunmuyor.


Teknik Direktör Mehmet Ak'ın yaptığı toplantılarda futbolcularına kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını ve kendi oyunlarını sergilemeleri halinde 3 puanı alan taraf olacaklarını söyleyerek oyuncularını maça motive etmeye çalıştığı öğrenildi.


Ak, zorlu maçla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise, "Takım olarak belli bir seviyeye geldik. Son haftalara bakıldığında genelde oyunumuzu olumsuz yönde etkileyecek kararlarla karşı karşıya kaldık. Ben oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Biz ortaya koyduğumuz bu duruşla bir şeyleri başaracağımıza inanıyorum. Bu anlamda Batman maçı bizim için büyük önem taşıyor. Galip gelerek çıkışa geçmek arzusunda olduğumuz paylaşmak istiyorum. Malatyalıları takımlarına destek olmaya davet ediyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Yeşilyurt, Batman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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