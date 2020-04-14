Yeşilyurt Belediyespor'dan polis ve savcılara maske - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor'dan polis ve savcılara maske - Son Dakika Spor

Yeşilyurt Belediyespor'dan polis ve savcılara maske

6 saat önce

TFF 3.Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor kulübü yöneticileri örnek bir davranıştı bulundu.

Yeşilyurt Belediyespor'dan polis ve savcılara maske, System.String[]

TFF 3.Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor kulübü yöneticileri örnek bir davranıştı bulundu. Turuncu yeşilli kulübün başkanı Tahsin Yılmaz, Emniyet Müdürlüğü'nün ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da maske desteğinde bulundu.


Geçen hafta Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret ederek 4 bin adet maskeyi teslim eden Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz ve yönetim kurulu bu hafta da Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Sarvan'ı ziyarete ederek 2 bin 500 adet maske bağışında bulundu. Konuyla ilgili konuşan Tahsin Yılmaz, bu sürecin birlik ve beraberlikle atlatılacağına inandığını söyledi.


Maske desteklerinin devam edeceğini belirten Yılmaz, "Bizim yaptığımız devede kulak. Burada asıl amaç birlik beraberlik mesajı. Bütün kurumlarımızı bu süreçte manevi anlamda desteklemeliyiz. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Tahsin Yılmaz, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:31 Kaynak: İHA

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