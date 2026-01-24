Yeşilyurt'ta Avcıya Helikopterle Müdahale

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde rahatsızlanan avcı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilyurt'a bağlı Sütlüce Mahallesi'nde ava giden ve hastalanan bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri ile bir ambulans helikopterin yönlendirildiğini belirtti.

Hastaya ulaşıldığı bilgisini veren Yavuz, kişinin Sağlık Bakanlığına ait helikopterle sağlık kuruluşuna sevk edildiğini bildirdi.