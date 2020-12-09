Yeşilyurt'ta sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Yeşilyurt'ta sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

09.12.2020 17:05
Yeşilyurt'ta sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Mahallesi, Çırmıhtı ve Gündüzbeyde uyguladıkları 'Sokak Sağlıklaştırma' projesiyle, bölgedeki yaşam standartlarını yükselttiklerini söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Mahallesi, Çırmıhtı ve Gündüzbeyde uyguladıkları 'Sokak Sağlıklaştırma' projesiyle, bölgedeki yaşam standartlarını yükselttiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada bilgi aktardı. Çınar, doğru kentleşme modeline uygun yatırımlar ve projelerle Yeşilyurt'un estetik yapısına yeni değerler katmaya devam ettiklerini ifade ederek, " Yeşilyurt'umuzun tüm yaşam alanlarını daha değerli hale getirmek ve güzelleştirmek adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kentimizi ve ilçemizi güzelleştirmek, sokaklarımızı daha ferah, güzel ve sağlıklı hale getirmek adına başlattığımız 'Sokak Sağlıklaştırma' projemizle, mahalle ve sokaklarımızı birer inci tanesine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Kadim medeniyetimizin tüm güzelliklerini içerisinde barındıran, köklü bir tarihe sahip Yeşilyurt'umuzun her bir sokağını geçmişimizle bugün arasında kurulmuş bir köprü gözüyle nitelendiriyoruz. Bu yüzden tarihi dokuyu korumak, var olan sosyal doku ve estetik yapıyı canlandırmak adına Kiltepe, Çırmıhtı ve Gündüzbey mahallelerimizde başlattığımız 'Sokak Sağlıklaştırma' projemiz ile dönüşümü sağlanacak olan binaların restorasyonla duvar, çatı ve cephelerini yeniledik. Ayrıca mahallelerimizdeki yolları, kaldırımları ve aydınlatmaları yeniden düzenleyerek mahallemizin çehresini değiştireceğiz. Etüd Proje Müdürlüğümüzdeki mimar ve mühendislerimizin büyük bir titizlikle hazırladıkları proje kapsamında, Kiltepe Gülnebi ve Dede Korkut caddelerindeki 43 binayı, Çırmıhtıda 17 binayı, Gündüzbeyde 25 binayı 'Sokak Sağlıklaştırma' projemizle dönüşüm çalışmalarımıza tabi tuttuk. Mahallelerimizde; toplam bin metre sokak duvarı sıva ve boya işini tamamladık. Başlattığımız bu projeleri, Melekbaba, İlyas, Kaynarca, Çarmuzu, Yeşiltepe, Yakınca ve Banazı'da da devam ettireceğiz. Diğer bölgelerimizde belirlenen sokaklarda uygulayacağımız projelerimizle sokaklarımızın görünümünü de farklı bir hüviyete kavuşturmuş olacağız. Mahallelerimizin bu ve benzeri projelerimizle değişkenliğe uğraması, mahallelilik kültürünün yeniden canlanmasına ve doğal dokularımızın bozulmamasına vesile olacaktır. Durmadan, dinlenmeden, canla başla çalışarak daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha ferah bir Yeşilyurt'u gelecek nesillerimize emanet edeceğiz. Kentimizin ve ilçemizin güzelleşmesi ve daha değerli hale gelebilmesi adına yapılması gereken ne varsa yerine getirip, ekiplerimizle birlikte sürekli yeni projeler üretip, bunları da gerçeğe dönüştürüyoruz. Her şey hemşerilerimizin daha güvenli ve huzurlu alanlarda yaşamaları içindir" şeklinde konuştu.

"Projemiz dikkat çekici olup, farkındalık oluşturacak"

Sokak sağlıklaştırması projeleriyle mahallelerin sosyal dokusu ve yaşam kültürüne yeni güzellikler katacaklarına işaret eden Çınar, "İlçemizin bütün yaşam alanlarını modern, nezih ve yaşam standardı yüksek bir görüntüye ulaştırmak adına sokak sağlıklaştırma projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Her noktası bizim için ayrı bir değer ve kıymet taşıyan Yeşilyurt'umuzun sokaklarını, binalarını ve yollarını sosyal dokuya değer katacak şekilde, çağın gerekliliklerine uygun projelerle donatmak adına gayret sarf ediyoruz. Bu projemiz, bu tür projelere örneklik teşkil edecektir. Kent estetiğine değer katacak çalışmalarla Yeşilyurt'umuzun bütün yaşam alanlarını daha güzel ve daha ferah bir görüntüye kavuşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Yeşilyurt'ta sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor
Yeşilyurt'ta sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor
Yeşilyurt'ta sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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