"Yetenek Kapısı" iş dünyasından büyük ilgi gördü - Son Dakika

Cumhurbas¸kanlıgˆı I·nsan Kaynakları Ofisi ile Tu¨rkiye Odalar ve Borsalar Birligˆi (TOBB) arasında Yetenek Kapısı Platformu'nun u¨cretsiz kullanımına ilis¸kin 8 Haziran'da imzalanan is¸ birligˆi protokolu¨ kapsamında hayata geçirilen platform ilgiyle karşılandı. Kısa sürede 255 is¸ ilanı ac¸ılırken, s¸u anda 45 is¸ ilanı aktif durumda bulunuyor.

Cumhurbas¸kanlıgˆı I·nsan Kaynakları Ofisi ile Tu¨rkiye Odalar ve Borsalar Birligˆince, Yetenek Platformu'nun ücretsiz kullanımına ilişkin 8 Haziran'da imzalanan is¸ birligˆi protokolu¨ne ilişkin ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'de u¨niversite o¨gˆrenci/mezunlarına fırsat es¸itligˆi sagˆlanarak, genc¸lerin etkin s¸ekilde c¸alıs¸ma hayatına dahil olabilmelerini sağlayacak ve Cumhurbas¸kanlıgˆı I·nsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan Yetenek Kapısı'nın, u¨niversiteler, o¨gˆrenci/mezunlar ve is¸verenlerin c¸evrim ic¸i iletis¸imde kalabilmelerine imkan tanıdığı kaydedildi.

Çevrim içi platformun, kariyer fuarları, mesleki etkinlikler ve egˆitimler organize edilmesini, duyurular yapılmasını ve is¸verenlerin dogˆrudan, hızlı ve gu¨venilir s¸ekilde insan kaynagˆına ulas¸abilmesini sagˆladığı belirtilen ortak açıklamada, "S¸u anda Yetenek Kapısı'nı sayısı her gu¨n artan, 2 binin u¨zerinde is¸veren ve 59 u¨lkeden 704 u¨niversiteye kayıtlı 400 binin u¨zerinde o¨gˆrenci/mezun aktif olarak kullanmaktadır. Tu¨rkiye ve KKTC'den 195 U¨niversite Kariyer Merkezi de sisteme kayıt olmus¸tur." ifadelerine yer verildi.

Her o¨lc¸ekten is¸verenin ihtiyac¸ duydugˆu doğru insan kaynagˆına, hızlı ve etkin s¸ekilde ulas¸abilmenin o¨nemi go¨z o¨nu¨nde bulundurularak hazırlanan "Yetenek Kapısı"nın, is¸verenlerin, ihtiyac¸ duydukları yetenekleri henu¨z egˆitimleri devam ederken kes¸fetmelerine, o¨gˆrenci/mezunlar ile c¸evrim ic¸i iletis¸im kurmalarına imkan sagˆladığı bildirildi.

Bunun yanı sıra, is¸verenlerin u¨niversitelerin kariyer merkezleri aracılıgˆı ile o¨gˆrenci/mezunlarla etkiles¸im halinde olabilecekleri, kariyer danıs¸manlıgˆı ve mentorlu¨k hizmeti de verebilecekleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetenek Kapısı'nın is¸verenler ac¸ısından en o¨nemli o¨zelliklerinden birisi de kurumsal is¸ birliklerini desteklemesidir. Yetenek Kapısı, u¨niversite-sanayi is¸ birligˆini kurumsal anlamda destekleyerek kariyer merkezleri ve is¸verenler arasında etkin iletis¸ime de olanak sagˆlamaktadır.

TOBB u¨yeleri, Yetenek Kapısı'nda olus¸turacakları hesap ile u¨lkemizdeki tu¨m u¨niversitelerin kariyer merkezleri ile iletis¸im kurabilecek, is¸/staj ilanlarını istedikleri u¨niversite ve bo¨lu¨mlerden o¨gˆrenci/mezunlarının bas¸vurusuna ac¸abilecek, o¨zgec¸mis¸lerini inceleyebilecek ve adaylar ile sistem u¨zerinden iletis¸im kurabileceklerdir.

Ayrıca TOBB u¨yesi is¸verenler, genc¸ler arasındaki marka bilinirliklerini artıracak kariyer etkinlikleri du¨zenleyebilecek, u¨niversitelerin du¨zenledigˆi kariyer fuarlarından haberdar olup katılım go¨sterebilecekledir."

Protokol TOBB üyelerinden büyük ilgi gördü

Açıklamada, "Yetenek Kapısı"nın, is¸ birligˆi protokolu¨nün ilk gu¨nden itibaren TOBB u¨yeleri tarafından da bu¨yu¨k ilgi gördüğü aktarılarak, "TOBB u¨yelerine 22 Haziran 2020 tarihinde ulas¸an resmi yazının ardından u¨yelerin sisteme ilgisi artmıs¸tır. Kısa su¨rede 255 is¸ ilanı ac¸ılmıs¸ olup, s¸u anda 45 is¸ ilanı aktiftir. Taraflar arasında imzalanan is¸ birligˆi protokolu¨, is¸verenlerimizin dogˆru insan kaynagˆına hızlı ve etkin bir s¸ekilde ulas¸masına, o¨gˆrenci ve mezunlarımızın da yetkinliklerine uygun is¸ ve staj imkanlarını c¸evrim ic¸i platform aracılıgˆıyla bulmalarına hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.