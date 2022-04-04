Yetim Vakfı 150 bin çocuğa yardım ulaştırmayı hedefliyor - Son Dakika

Yetim Vakfı, bu yıl Türkiye ile birlikte 16 ülkede 150 bin kişiye ulaşmayı amaçlıyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının, savaş ve kriz ortamındaki coğrafyalarda yardım çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

Ramazan ayına temel yaşam haklarından mahrum bir ortamda girmeye hazırlananlar arasında yetim çocukların da bulunduğu ifade edilen açıklamada, Yetim Vakfının bu yıl çalışmalarından birisinin "Ramazan Çocuk Paketi" olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu ay çalışmalarına, "Ramazan Bereket, Yetim Emanet" sloganıyla başlayan vakfın, yetim çocuklara ve ailelerine hayırseverlerin desteklerini ulaştırmaya devam ettiği, Suriye'de başlayan çalışmaların 16 ülkede sürdürüleceği kaydedildi.

"Dünya üzerinde 150 bin yetim yavrumuza ulaşmak hedefimiz var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, ramazanda kalpleri birleştiren bir vakıf olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı şerif çerçevesinde 16 ülkenin tamamında ramazan çocuk kumanyaları, ramazan kumanyaları, bayramlıklar, iftar programları ve aynı zamanda fitre, fidye ve zekat dağıtımlarını inşallah gerçekleştireceğiz. Ramazan-ı şerifin hayır ve iyilik etkinliğinde inşallah bu sene bütün dünya üzerinde 150 bin yetim yavrumuza ulaşmak hedefimiz var. Bununla ilgili tüm hayırsever kardeşlerimizi, yetim yavrularımızla ramazanı birlikte, beraberce yaşamaya davet ediyoruz."