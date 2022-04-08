Yetim Vakfından 18 ülkedeki 200 bin yetim ve öksüze destek - Son Dakika

Yetim Vakfı, ramazanda Türkiye ile 18 ülkede 200 bin yetim ve öksüze yardım sağlıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Yetim Emanet" sloganıyla ramazanda çalışmalarını sürdüren Yetim Vakfı, kumanya paketi, ramazan çocuk paketi, iftarlık, bayramlık, fitre, fidye ve zekat dağıtımlarına devam ediyor.

Vakıf, ramazanda hayırseverlerin bağışlarını 18 ülkede yetim çocuklara ulaştırıyor. Yapılan çalışmalarla acil temel ihtiyaçları giderilen yetim çocukların ramazanı mutlu geçirerek bayrama sevinçle ulaşması amaçlanıyor.

Yetim desteğinin verildiği ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Filistin, Lübnan, Irak, İran, Suriye, Yemen, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Libya, Mali, Togo, Tunus, Arakan (Myanmar), Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka yer alıyor.