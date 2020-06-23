Yetimoğlu borsaya veda etti - Son Dakika

Yetimoğlu borsaya veda etti

Çarşamba Ticaret Borsasında (ÇTB) yaklaşık 30 yıldır genel sekreterlik görevini yürüten Eftal Yetimoğlu emekliye ayrıldı.

Çarşamba Ticaret Borsasında (ÇTB) yaklaşık 30 yıldır genel sekreterlik görevini yürüten Eftal Yetimoğlu emekliye ayrıldı.

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ÇTB Genel Sekreteri Eftal Yetimoğlu emekliye ayrılarak borsaya veda etti. Çarşamba Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada Genel Sekreter Eftal Yetimoğlu'nun borsaya sağladığı yaklaşık 30 yıllık başarılı katkıların ardından emekli olduğu belirtildi.


ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Çarşamba TB Yönetimi ve Meclisi adına Eftal Yetimoğlu'na borsaya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki sivil yaşamında başarılar dilerim" dedi.


Genel sekreterlik görevine Sercan Yaşar getirildi


Eftal Yetimoğlu'nun emekliliğinin ardından genel sekreterlik görevine Sercan Yaşar getirildi. Daha öncesinde Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcılığı görevini icra eden Yaşar, "Eftal Yetimoğlu'ndan aldığım birikimle var olan borsacılık faaliyetlerini bir adım ileriye taşımak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.


Borsada Genel Sekreter Yardımcılığı görevine ise Saliha Sivaslı getirildi.


Plaket takdim edildi


Eftal Yetimoğlu'na Borsaya sağladığı katkılardan dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve Meclis Başkanı Hacı Toraman tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. - SAMSUN

Sekreter, Çarşamba, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:51 Kaynak: İHA

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