YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış - Son Dakika

TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yaptı. Yapılan zamla birlikte bu yıl YHT'ye üçüncü kez zam yapılmış oldu.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 151 LİRA OLDU

YHT seferlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı. Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya- Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya- İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı. Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu.