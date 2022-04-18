YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış - Son Dakika
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YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış

18.04.2022 14:08
YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yüksek hızlı tren seferlerine yüzde 15 zam yaptı. Böylece son dört ayda yüksek hızlı tren biletlerine üçüncü kez zam yapılmış oldu.

TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yaptı. Yapılan zamla birlikte bu yıl YHT'ye üçüncü kez zam yapılmış oldu.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 151 LİRA OLDU

YHT seferlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı. Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya- Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya- İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı. Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu.

YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış
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Tcdd, Yht, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış - Son Dakika


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SON DAKİKA: YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış - Son Dakika
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