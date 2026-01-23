Yığılca'da Esrar ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Yığılca'da Esrar ve Silah Ele Geçirildi

23.01.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Yığılca'da yapılan operasyonda 1,4 kg esrar, kuru sıkı tabanca ve tohumu ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3 kişinin evlerinde yapılan aramada 11 adet kavanoz ile gazete kağıdında net ağırlığı bin 409,7 gram kubar esrar, kenevir tohumu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde güvenlik güçleri tarafından Hacılar köyünde ikamet ettiği bildirilen R.Ç. ve E.Ç. isimli şahısların ikametinde, alınan arama kararıyla yapılan aramada, 11 adet kavanoz ile 1 adet gazete kağıdı içinde net ağırlığı bin 409,7 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet el tartısı, 1 adet kavanoz içerisinde kenevir tohumu, 1 adet kuru sıkı tabanca, 27 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

M.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada da 1 adet ruhsat süresi geçmiş av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan R.Ç. ve E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.Ç.'nin ise idrar örnekleri ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Düzce, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yığılca'da Esrar ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düzgün konuşamıyorsun“ deyip Zeynep Teyze’ye emekli maaşını vermediler "Düzgün konuşamıyorsun" deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler
Teoman’dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı

09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
07:18
Meclis’te yumruklaşmaya varan kavga Oturuma iki kez ara verildi
Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 09:40:45. #7.11#
SON DAKİKA: Yığılca'da Esrar ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.