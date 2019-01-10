Yığılca'da İtfaiye Personeline Yangın ve Afet Eğitimi
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler Yığılca Belediyesi İtfaiye personelinin doğal afet, yangına müdahale ve kaza kırım konularında eğitim veriliyor.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bağlı ekipler Yığılca
Belediyesi İtfaiye personelinin doğal afet, yangına müdahale ve kaza kırım konularında eğitim veriliyor.
Son günlerde Yığılca'da yaşanan yangın felaketlerine kayıtsız kalmayan Yığılca Belediyesi Yığılca İtfaiyesi'nde görevli personeline, Düzce İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte bir eğitim programı gerçekleştiriyor. Eğitim, yangına ilk müdahale, iletişim, ekipmanların kullanımı ve muhafazası gibi birçok başlıkta veriliyor.
Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit. "Son günlerde ilçemizde yangın felaketleri sıklıkla yaşanır oldu. Yığılca Belediyesi olarak itfaiye birimimize her türlü ekipmanımızı sağlamıştık. Sık sıkta ekipmanlarımızı güncelliyoruz. Bununla birlikte Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile görüşerek personelimizin eğitim almasını ve tam donanımlı olarak hazır bulunmalarını sağlıyoruz. Gerçekleştirilen eğitimlerimizin personelimize pozitif olarak yansıdığı düşüncesindeyim. Umuyorum ki artık ilçemizde bu tür afetler yaşanmaz. Eğitim programına desteklerinden dolayı başta Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay'a, Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Caner
Polat'a ve eğitimi veren değerli Düzce İtfaiyesi personeline teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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