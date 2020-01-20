Yığılca'da kız öğrenci yurdunun temeli atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yığılca'da kız öğrenci yurdunun temeli atıldı - Son Dakika

Yığılca'da kız öğrenci yurdunun temeli atıldı

6 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın katılımıyla ortaokul kız öğrenci yurdunun temeli atıldı.

Yığılca'da kız öğrenci yurdunun temeli atıldı, System.String[]

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın katılımıyla ortaokul kız öğrenci yurdunun temeli atıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Vali Dağlı, törende yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 3 ay önce karar verdiğimiz, kız öğrenci yatılı pansiyonumuzun temelini atıyoruz. Hedefimiz yaz dönemine burayı bitirmek. Burası Yığılca ilçemizde önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak."dedi.

Daha sonra Yığılca Müftüsü Mehmet Nerkiz tarafından edilen dualarla, temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1300 metrekare alana yapılması planlanan ortaokul kız öğrenci yurdunun, 318 metrekare oturum alanına sahip olacağı, bodrum ve zemin üzerine iki katlı olarak inşa edileceği öğrenildi.

Törene, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, Yığılca Belediye Başkan Vekili Turgut Ilgın, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zülkif Dağlı, Yığılca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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