Yığılca'dan kısa kısa - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde belediye ekipleri ara sokaklar ve merkezde yama çalışmalarına devam ediyor.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, cadde ve sokaklarda kış ayı öncesi bozulan alanlarda yama çalışmasının devam ettiğini duyurdu.

Bu kapsamda Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çalışmalarına devam eden ekipler bozuk alanlarda yama çalışması yaptı.

Başkan Çam, "İlçe merkezinde yapılan altyapı çalışmalarından dolayı bozuk olan yollarımızda asfalt çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın rahatlığı açısından çalışmalarına devam ediyor. Özellikle yağmur sonrası toprak, çakıl gibi oluşan bozuklukları gideriyoruz. Çalışmalarımız tüm mahallerimizde yapılacak. Bayram öncesi tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığının 81 ildeki valiliklere gönderdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsamında Yığılca İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler ve Yığılca İlçe Halk Sağlığı ekipleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, taksiler, berber, kuaför, restoran, kafe, kıraathane ve diğer kültürel aktivite yerlerinde mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra her bir iş yeri için alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme yaparak denetim gerçekleştirdi.