Son Dakika Haberleri: Yığılca Orman İşletmeden Müdürlüğünden köylüye kredi desteği
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Yığılca Orman İşletmeden Müdürlüğünden köylüye kredi desteği

1 saat önce

Orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) kapsamında, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünce orman köylüsüne kredileri kullandırıldı.

Yığılca Orman İşletmeden Müdürlüğünden köylüye kredi desteği, System.String[]

Orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) kapsamında, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünce orman köylüsüne kredileri kullandırıldı.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dutlar, Köseler, Kırık, Hocatman ve Redifler köyleri başta olmak üzere toplam 33 kişiye kredi kullandırıldı.

18 kişi dış cephe montalama, 15 kişi ise arıcılık alanında destekleme aldı. Toplam kredi kullanımının ise 485 bin lira olduğu belirtildi.

Bu kapsamda kullandırılan kredilerin orman köylülerine yüzde 20'sinin hibe olduğu, kalan miktarın 1 yıl ödemesiz ve yıllık olmak üzere 5 taksitte ödenebileceği belirtildi.

Yığılca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:38 Kaynak: AA
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