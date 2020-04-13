Yiğit'in 9. yaş günü pastası Kastamonu Belediyesinden - Son Dakika

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler nedeniyle arkadaşları ile doğum gününü kutlayamadığı için üzülen çocuğa belediye sürpriz yaptı.

Kastamonu Belediyesi 9 yaşına giren Yiğit Yeşilyurt'un durumundan, gelen mail sayesinde haberdar oldu.

Aysemin Yeşilyurt, belediyeye attığı mailde, Eskişehir'de yaşadığını, Kastamonu'da yaşayan yeğeni Yiğit'in, doğum gününü arkadaşları ile kutlayamadığı için üzgün olduğunu belirtti.

Aysemin Yeşilyurt'un, küçük Yiğit'in ağlamasına dayanamadığını açıklayıp konuyla ilgili destek istemesinin ardından zabıta ekipleri harekete geçti.

Yiğit Yeşilyurt'a sürpriz doğum günü Kastamonu Belediyesi ekiplerince düzenlendi. Babası Muzzafer Yeşilyurt ile birlikte kapıyı açan Yiğit, karşısında ellerinde pasta ile zabıta ekiplerini görünce şaşkınlık yaşadı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun hediyesini takdim eden zabıta ekipleri, Yiğit'in 9. yaş gününü kutladı.