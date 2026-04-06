Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Başarılı oyuncu Yiğit Özşener, Saba Tümer’in sunduğu programa konuk oldu. Programda samimi anlar yaşanırken, Tümer’in oyuncuya yaptığı yorum dikkat çekti.

Program sırasında Yiğit Özşener’in ses tonuna değinen Saba Tümer, “Ya herhalde çok duydun değil mi insanlardan, sesinin çok seksi olduğunu” diyerek oyuncuya iltifatta bulundu.

YANIT GECİKMEDİ

Bu sözler karşısında Özşener ise kısa ve net bir yanıt vererek, “Teşekkür ederim, duyuyorum. Evet…” ifadelerini kullandı.

Programdaki bu diyalog kısa sürede izleyicilerin de dikkatini çekerken, sosyal medyada da konuşulan anlar arasına girdi.

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?

Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972’de İzmir’de doğan Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Özellikle televizyon dizileri, tiyatro projeleri ve sinema filmlerindeki başarılı performanslarıyla tanınır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Özşener, daha sonra oyunculuğa yönelerek Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yaptı.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yiğit Özşener, özellikle Ezel dizisinde canlandırdığı Cengiz Atay karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Bu rolü kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu.

Yer aldığı bazı önemli projeler:

*Ezel – Cengiz Atay

*Kırmızı Oda

*İstanbullu Gelin

*Son

*Uysallar