İzmir'in Balçova ilçesinde bir binanın kontrollü yıkımı sırasında yanındaki apartmanın duvarında hasar meydana geldi.
İzmir'de korku dolu anlar yaşandı. Balçova ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ekipler tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı.
Yıkım sırasında bitişikteki 5 katlı apartmanda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen Balçova Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, bitişikteki apartmanda hasar oluştuğu belirlendi. Binadaki hasarın giderileceği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de bina yıkımı sırasında bitişikteki apartman zarar gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)