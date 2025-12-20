İzmir'de bina yıkımı sırasında bitişikteki apartman zarar gördü - Son Dakika
İzmir'de bina yıkımı sırasında bitişikteki apartman zarar gördü

İzmir\'de bina yıkımı sırasında bitişikteki apartman zarar gördü
20.12.2025 18:21  Güncelleme: 19:37
İzmir\'de bina yıkımı sırasında bitişikteki apartman zarar gördü
İzmir'in Balçova ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın kontrollü yıkımı sırasında, yanındaki apartmanın duvarında hasar oluştu. Balçova Belediyesi ekipleri, hasarın giderileceğini açıkladı.

İzmir'in Balçova ilçesinde bir binanın kontrollü yıkımı sırasında yanındaki apartmanın duvarında hasar meydana geldi.

İzmir'de korku dolu anlar yaşandı. Balçova ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ekipler tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı.

BİTİŞİKTEKİ APARTMANDA HASAR

Yıkım sırasında bitişikteki 5 katlı apartmanda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen Balçova Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, bitişikteki apartmanda hasar oluştuğu belirlendi. Binadaki hasarın giderileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balçova, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bina yıkımı sırasında bitişikteki apartman zarar gördü - Son Dakika

  Erhan Fatih Erhan Fatih:
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İzmir'de bina yıkımı sırasında bitişikteki apartman zarar gördü - Son Dakika
