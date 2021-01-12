Yıkım sırasında temeli zarar gören 38 yıllık bina boşaltıldı - Son Dakika

Yıkım sırasında temeli zarar gören 38 yıllık bina boşaltıldı

12.01.2021 00:58
Yıkım sırasında temeli zarar gören 38 yıllık bina boşaltıldı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında bir apart otelin yıkım işlemi sırasında, hemen yanındaki 5 katlı bir apartman zarar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında bir apart otelin yıkım işlemi sırasında, hemen yanındaki 5 katlı bir apartman zarar gördü. Temeli zarar görerek çatlaklar oluşan 38 yıllık apartmanda tahliye kararı çıkarttırılırken, eşyalarını alamadan evlerinden çıkan vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Mahmutlar Mahallesi Menderes Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında bir otelin yıkımı sırasında yandaki 50 kişinin yaşadığı 5 katlı apartmanın temeli zarar gördü. Sarsıntıyı hisseden ve kayma sonucu apartmanda çatlaklar oluşmasıyla apartman sakinleri, durumu yetkilere bildirdi. Olay yerine gelen Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipleri yaptıkları incelemenin ardından binayı tahliye etme kararı aldı. Apartmanda yaşayan bazı vatandaşlar akrabalarına yerleştirilirken, bazıları ise Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kalacak yer ayarlandı. Jandarma ekipleri ise apartmanın çökme riskine karşı güvenlik önlemi alarak şeritler çekti. Öte yandan bina sakinlerinin özel eşyalarını alması için sırayla müsaade edildiği öğrenildi.

"Bina sakinleri mağdur durumda"

Hasar gören binada 10 yıldır yaşadığını ve bir kuaför salonu olduğunu söyleyen binanın yöneticisi Ali Şahin (43), yıkım işlemlerine 1 ay önce başlandığını söyledi. Şahin, "Bir ay öncesinde yan taraftaki kentsel dönüşüme giren binada yıkım işlemi başladı. Zemin kata geldiklerinde yıkım kurallarına uymadıkları için bizim binamıza zarar verdiler. Geçen hafta Perşembe günü binamızda bir oturma oldu. Bina sakinleri tedirgin olduğu için jandarmasından tutun, itfaiyesine kadar buraya çağırdılar. Sosyal hizmetlerden geldiler. Eşi dostu olan oralara gitti olmayanlara sosyal hizmetler yerleşim sağladı. O günden beri vatandaşlar mağdur, zor durumda. Burada işletmeciler işletmesini açamıyor, binada yaşayanlar eşi dostuna gittiler onlara yük oldukları için sıkıntı yaşıyorlar. Biz yetkililerden bize bir an evvel yardım sağlamasını istiyoruz. Bu sıkıntıların bir an evvel giderilmesini istiyoruz" dedi.

"Binanın kaymasını engelleyecek hiçbir önlem alınmadı"

Yıkımı yapan firma yetkililerinin hiçbir yardımda bulunmadığını savunan Şahin, "AFAD ve belli yetkililerin bugün geleceğini inşaatı denetlemeye insanların geleceğini söylediler. Onların verdiği rapora göre bir yol çizeceklerini söylediler. Olay sonrası jeoloji mühendislerinden, Fen İşlerine birçok yetkili gelerek tavsiyelerde bulundu. Maalesef hiçbir tavsiyeye uymadılar. İki tane vinç getirip binaya dayayın en azından kayma olmasın dediler, görüldüğü gibi hiçbir şekilde vinç yok. Temele çözüm bulmalarını söylediler ama adamlar işine devam ediyor. Binanın kaymasını engelleyecek hiçbir önlem alınmadı" diye konuştu.

"Şu an mağdur durumdayız ve şikayetçiyiz"

Bina sakinlerinden Kıymet Öztürk, şunları söyledi: " Daha önce müteahhit firmadan arkadaşlar 2 kez bizimle anlaşmaya geldiler. 2 seferde de anlaşamadık. Kentsel dönüşüm kapsamında almak istediler. Anlaşamayınca kazı yapmaya başladılar. Kazı sırasında çok kötü şeyler oldu. 6 şiddetinde deprem gibi şeyler oldu. Biz uyardık, önlem almadılar. can güvenliğimizin tehlikede olduğunu söyledik kaç sefer konuştuk hiç cevap alamadık. Yetkililerle de görüşemedik, bizimle görüşmeye gelmediler. Daha sonra olay gecesinde jandarma anons yaptı, aşağı indik. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu ama sesler geliyordu, çatırtılar geliyordu biz klimadan geliyor zannettik. Bütün apartman sakinleri aşağıdaydı. O gece dışarıda kaldık, bizimle kimse ilgilenmedi. Sosyal hizmetlerden yetkililer geldi, evi olmayan arkadaşlar onlarla gittiler. Kalacak yeri olanlar dağıldı. Neticede şikayetçi olduk. Can güvenliğimiz ve mal güvenliğimiz tehlikede diye jandarmaya ifade verdik. Fakat yıkımı yapan firmanın yetkilileri hiç ilgilenmediler. Şu an mağdur durumdayız ve şikayetçiyiz. Her türlü can ve mal güvenliğimiz tehlikede, binaya giremiyoruz. Evimizden eşyalarımızı, en zaruri ihtiyaçlarımızı dahi alamıyoruz. Ortadayız, sokaktayız." - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıkım sırasında temeli zarar gören 38 yıllık bina boşaltıldı - Son Dakika


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