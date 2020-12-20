YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR - Son Dakika

YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR

20.12.2020 10:08
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR, System.String[]

YILBAŞININ vazgeçilmezi arasında olan kokina çiçeği tezgahlarındaki yerini almaya başladı.

YILBAŞININ vazgeçilmezi arasında olan kokina çiçeği tezgahlarındaki yerini almaya başladı. Kokina çiçeğinin uğur getirdiğine,  eğer bir sonraki yılbaşına kadar solmadan durursa, ev sahibi olunacağına inanılıyor. Yılbaşının simgesi haline gelen bu çiçeği toplamak ise oldukça zahmetli.

"HAZIRLAMASI 3 AY SÜRÜYOR"

Aile mesleği olarak küçük yaşlardan itibaren kokina toplayan İsmigül Kütük, yılbaşına 3 ay kala dağlardan 'gıcır' adını verdikleri kırmızı çiçekleri topladıklarını, yeşil dikenli yapraklarını ise ormanın derinliklerinden büyük zahmetler çekerek topladıklarını söyledi. Yıllardır kokina çiçeği yaptığını söyleyen Kütük,  "Senelerdir bu zanaatı yapıyoruz. Dedelerimiz, büyüklerimiz yapıyordu. Onlardan da bize kaldı. Biz bunları ormandan getiriyoruz. Gıcırını, dikenini ayrı topluyoruz. Ormandan getirip evde topluyoruz. 3 ay bunlarla uğraşıyoruz. Ekim ayında toplamaya başlıyoruz. Çok zor oluyor toplamak. Bütün gün ormanın içindeyiz. Dışarıda çadır kuruyoruz. Geziyoruz bunları bulabilmek için. Çok eziyet çekiyoruz biz bunları yapmak için. 15 yaşından beri kokina yapıyorum, şimdi 45 yaşındayım. Uğur getirdiği söyleniyor, alanlara getirmiş ama bana bir uğuru olmadı" diye konuştu.

"DAĞLARDAN, ORMANIN DERİNLİKLERİNDEN TOPLANIYOR"

Kütük'ün akrabası Metin Yongacı ise kokina çiçeği için bir ay boyunca Kastamonu dağlarında çadırda kaldıklarını belirterek, "Çok zahmet isteyen bir iş. Aslında ben yapmak istemiyorum. Mecburiyetten yapıyorum. Bunların serüveni 3 ay önceden başlıyor. Yılbaşına 3-4 gün kala tüm işlerimiz bitiyor. 3 ay içinde bunun toplamasını bağlamasını yağmur, kar, çamur demeden yapıyoruz. Gıcır dediğimiz kırmızı topları genelde Sinop, Kastamonu Cide'den topluyoruz. Dikenlerini Belgrad Ormanı'ndan topluyoruz. Bana kalsa yapmam, toplaması, bağlaması çok pis iş. Hava güzel olduğunda dışarıda yapıyoruz ama normalde evin içinde bağlanır. Her yer çöp oluyor evde yapınca" dedi.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"

Sevda Yongacı ise tüm bu zahmetlere rağmen tezgahlarda emeklerinin karşılıklarını alamadıklarını söyledi.  Yongacı, "Tüccarlar çok ucuz istiyor bizden, biz de vermiyoruz. Aslında 10 lira eder ama 4-5 liraya satıyorlar bunu. Olmaz, bunlar çok zahmetli. Bu fiyatlar emeğimizi karşılamıyor. Ormana gidip, tepeden tepeye atlıyoruz bir tane bulabilmek için. Gıcırı Kastamonu'dan topladık. Bir ay Kastamonu'da kaldık. Kastamonu'nun ormanı güzel ama çok ayı var. Ayılardan çok korktuk. Yılbaşı için 4-5 bin tane hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR
YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR

Kastamonu, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alkollü sürücü polis aracına çarptı, suçu arkadaşı üstlenmeye kalktı Şanlıurfa'da filyasyon ekibi için verilen 100 kişilik şoför ilanına iki günde 7 bin başvuru geldi ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Dereye düşen sürücü kendisini kurtarmaya gelen ekiplere küfür etti Dereye düşen sürücü kendisini kurtarmaya gelen ekiplere küfür etti         
09:33
Kısıtlamada arabasıyla yakalandı, Kısıtlamada arabasıyla yakalandı, "Çocuk bezi almaya çıkmıştım, affedin" dedi         
09:11
Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem         
08:01
Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı         
01:11
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 10:24:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA TEZGAHLARDA... TOPLANMA SERÜVENİ 3 AY ÖNCE BAŞLIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei