Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı - Son Dakika

Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı

03.01.2021 09:26
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı, System.String[]

Maslak'ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı.

Maslak'ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer Maslak'ta önceki gün saat 01.00 sıralarında bir sitede yaşanan yılın ilk oto hırsızlığı olayı, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından önlendi. Edinilen bilgiye göre, yılbaşı gecesi tanınmamak için kadın kıyafetleri giyen bir şahıs, sitenin içerisindeki lüks otomobillerin olduğu bir otoparka girmek istedi. Otoparkın kilitli olduğunu gören şahıs, arka tarafından dolaşarak iğne deliği kadar küçük olan bir aralıktan içeriye girdi. Otoparkta kadın kıyafetleriyle bir süre dolaşan şahıs, önce otoparkın kepengini açmak için ofis bölümünde kumandasını aramaya başladı.

5 milyon liralık Mercedes cip çaldı

Dakikalarca arama yapan şahıs park halinde bulunan 5 milyon lira değerindeki Mercedes lüks cipi gözüne kestirdi. Ofisten cipin anahtarını alan şahıs, içerideki hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kırdıktan sonra ciple çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızın içeriye girdiği ve kadın kıyafetiyle dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otoparka arka tarafındaki aralıktan giren şahıs içeride dolaşmaya başlıyor. Kadın kıyafetleri giydiği görülen şahıs etrafta uzun süre gezindikten sonra otoparkına ofis bölümüne giriyor. Buradaki kamerayı fark eden hırsız, eliyle yönünü değiştiriyor. Defalarca ofise girip çıkan şahıs kepengin kumandasını bulamayınca lüks araçların anahtarlarını alıyor. İçeride kadın kılığında dolaşan şahıs ardından lüks araçların olduğu bölüme geçerek açılardan kayboluyor.

Sarıyer polisi hırsızı kadın kılığında yakaladı

Olayın ardından ihbar üzerine anlık olarak harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Cipin plakasını belirleyerek megakenti adeta abluka altına alan Sarıyer polisi, tespit ettikleri cipin Maslak Ayazağa Caddesi üzerinde seyrettiğini tespit etti. Caddeye giren polis ekipleri, Ayazağa uygulama noktasında cipi durdurdu. Kadın kıyafetleriyle cipte oturan Türkmenistan uyruklu Süleyman T. (24) Sarıyer polisi tarafından yakalandı. Üst araması yapılan şahıs ardından gözaltına alınırken, ciple birlikte emniyete götürüldü.

"Tanınmamak için kadın kıyafeti giydim" diyen hırsız cezaevine gönderildi

Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs emniyet çıkışında İHA muhabirinin, "Hırsızlık yaparken neden etek giydin? Neden Mercedes'i çaldın" sorularını ise yanıtlamadı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı mahkemece "işyerinden hırsızlık" ve "oto hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pişman olduğunu belirten şahsın ifadesinde, "tanınmamak için kadın kıyafeti giydim" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı
Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı

Mercedes, Maslak, Kadın, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan 5 milyon liralık lüks cip hırsızlığı - Son Dakika


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