Yılbaşına saatler kala Taksim önceki yılları aratmadı - Son Dakika

Yılbaşı öncesi kısıtlamaya saatler kala Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğun kalabalık dikkat çekti.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanacağı duyurulmuştu. Gün boyu Taksim ve İstiklal caddesinde yoğunluk gözlendi. 4 günlük kısıtlamaya ve yılbaşına saatler kala Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın eden yerli ve yabancı turistler alanı adeta hınca hınç doldurdu. Cadde bu görüntüsüyle önceki yıllardaki yılbaşı kalabalığını aratmadı.

(Sümer Avcı/İHA)