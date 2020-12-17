Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi - Son Dakika

Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi

17.12.2020 09:43
Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi, System.String[]

HATAY'da, sokağa çıkma yasağından dolayı 2021 yılını evde girecek olan vatandaşlar evlerini süslemek için çiçek, yılbaşı ağacı ve süs eşyalarına yöneldi.

HATAY'da, sokağa çıkma yasağından dolayı 2021 yılını evde girecek olan vatandaşlar evlerini süslemek için çiçek, yılbaşı ağacı ve süs eşyalarına yöneldi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan ve 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı, vatandaşlar 2021 yılına evde girecek. Hataylı vatandaşların bu nedenle çiçek, yılbaşı ağacı ve süs eşyalarına talebinin geçen yıla oranla daha da arttığı bildirildi. Yılbaşını evde kutlamak zorunda kalan vatandaşların evlerini süslediği ve bunun için çiçek ve süs eşyası sipariş ettiğini söyleyen çiçekçi Mehmet Saltan, satışlarda yoğunluk yaşandığını dile getirdi. Satışların büyük bir bölümünü telefon veya online sipariş üzerinden aldıklarını aktaran Saltan, "Salgından dolayı yılbaşında evden çıkamayacak olan vatandaşların motivasyonu haliyle düştü. Bizler onu yükseltmek adına, tedbirlere uygun bir şekilde evlerde süslemeler yapıyoruz. Evlere servisi de yoğunlaştırdık. Şu anda insanların motive olmaya ihtiyacı var, biz de buna katkı sunma adına çiçeklerimizi çeşitlendirdik. İnsanlar evde kalsınlar, bizi arasınlar biz de onlara hizmet edelim" dedi. Yılbaşı çiçeği olarak bilinen Kokina çiçeğinin çok talep gördüğünü belirten Saltan, buket çiçek fiyatlarının 25 TL'den başlayıp, 100 TL'ye kadar çıktığını, saksı çiçek fiyatlarının ise 15 TL ile 300 TL arasında değiştiğini dile getirdi.

YILBAŞI SÜSLERİ, EVLERİ SÜSLEYECEKVatandaşların yılbaşı süslerini evlerini süslemek için aldığını dile getiren Mehmet Süner, "Daha önce eğlence mekanlarının, lokanta ve buna benzer işletmelerin süslenmesi için yaptığımız satışlar durdu, onlar zaten kapalı. Şu an sadece yüzde 20'lik bir satış söz konusu, o da insanların evlerini süslemek için aldıkları malzemelerin satışını yapıyoruz. Şu an sadece, 'çocuklarımı sevindireyim, yılbaşı öncesi bir nebze olsun evime renk katmayım' diyen insanlar gelip alışveriş yapıyor. Şu yılı böyle geçireceğiz artık, yapacak bir şey yok" dedi.PİROTEKNİK PATLAYICILARIN SATIŞI DURDUYılbaşında satışların yoğun olarak yaşandığı, piroteknik patlayıcı olarak adlandırılan havai fişek, torpil, çatlayan top, kız kaçıran gibi malzemelerin satışlarında ciddi düşüş yaşandı. Geçen yıllara kıyasla, satışların durma noktasına geldiğini söyleyen Cemil Silooğlu, "Yılbaşındaki kısıtlamalar ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağından dolayı satışlarda ciddi düşüş yaşandı" dedi.

Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi
Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi
Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi
Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi
Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi
Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi
Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi
Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi
Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi
Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi

İçişleri Bakanlığı, Yılbaşı, Aralık, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılbaşını evde geçirecekler çiçek ve süs eşyalarına yöneldi - Son Dakika


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