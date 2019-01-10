Yıldırım, 3.ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi