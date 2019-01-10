Yıldırım, 3.ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın Annesinin Cenaze Törenine Katıldı
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:34 Kaynak: DHA
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