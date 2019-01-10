Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Basın Özgürlüğü Konusunda Ülkemize Yapılan Saldırıları Kabul Etmek Mümkün Değildir"

Yıldırım: "Basın Özgürlüğü Konusunda Ülkemize Yapılan Saldırıları Kabul Etmek Mümkün Değildir"

1 saat önce

- Programdan detaylar TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" törenine katıldı.

- Programdan detaylar
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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