Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı

27.04.2021 14:09
Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesi Şenköy Mezarlığı içinde bulunan Şeyh Bedreddin Türbesi Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı.

Muğla'nın Milas ilçesi Şenköy Mezarlığı içinde bulunan Şeyh Bedreddin Türbesi Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid Han'ın damadı olan Buharalı Şeyh Bedreddin'in savaş için bölgeye geldiği ve savaş esnasında şehit düştüğü için burada defnedildiği öğrenildi.

Milas'a 27 kilometre uzaklıktaki Şenköy'de, köy mezarlığı içinde bulunan türbede, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid Han'ın damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in olduğu bilinmektedir. Rivayete göre Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid Han'ın damadı Buharalı Şeyh Bedreddin askeri ile savaş için bölgeye gelmiş ve savaş esnasında şehit düştüğü için burada defnedilmiştir. Şeyh Bedreddin için bölge halkı tarafından 'Horasan Eri' ifadesi kullanılmış.

Bölgenin en önemli tarihi yerlerinden biri olan türbeye, köy sakinlerinin yanı sıra Türkiye'nin birçok bölgesinden de ziyaretçiler geldiği ve özellikle ramazan ayında bölgede yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

Şenköy Mahalle Muhtarı Hakkı Acar türbe hakkında bilgi vererek "Şeyh Bedreddin buradan geçerken 6 askeriyle beraber şehit olmuştur. Osmanlı Padişahlarından Yıldırım Bayezid'in damadı olduğu söyleniyor. Şehit düşenler için buradaki türbenin bir gecede yapıldığı söyleniyor rivayetlere göre. Türbe çok fazla ziyaretçiye ev sahipliği ediyor. Hem şehir dışından hem de civar köylerden çok fazla ziyaretçi geliyor. Türbe restore edildikten sonra daha fazla ziyaretçi gelmeye başlamıştır türbeye" dedi

Köy halkından Salih Akarsu ise 6 askerle birlikte Şeyh Bedreddin'in Şenköy'de şehit düştüğünü ve türbenin dönemin halkı tarafından 1 gecede yapıldığını belirterek, "İnsanlar Şeyh Bedreddin ve şehit düşen 6 askeri ziyarete geliyorlar. Burada namaz kılıyorlar ve dua ediyorlar" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı
Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı
Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı
Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı
Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı
Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı
Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı
Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı
Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı

Yıldırım Bayezid, Şeyh Bedreddin, Muğla, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım Bayezid'in damadı Buharalı Şeyh Bedreddin'in türbesi Ramazanda ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika


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