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Yıldırım Belediyesi 15 daireli apartmanı ve 20 konutu öğrencilere tahsis etti - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi 15 daireli apartmanı ve 20 konutu öğrencilere tahsis etti

25.09.2021 14:49

Yıldırım Belediyesi 15 daireli apartmanı ve 20 konutu öğrencilere tahsis etti Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr Arif Karademir ile birlikte 152 Evler Mahallesi'ne kazandırılacak yurdu ziyaret etti Belediye ilk etapta 15 daireli apartmanı...

Yıldırım Belediyesi 15 daireli apartmanı ve 20 konutu öğrencilere tahsis etti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr Arif Karademir ile birlikte 152 Evler Mahallesi'ne kazandırılacak yurdu ziyaret etti

Belediye ilk etapta 15 daireli apartmanı kız öğrencilere, 20 sosyal konutu da erkek öğrencilere tahsis etti

BURSA - Yıldırım Belediyesi ilçede 15 daireli bir apartmanı kız öğrencilere, 20 sosyal konutu da erkek üniversite öğrencilerine tahsis etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile birlikte 152 Evler mahallesine kazandırılacak yurdu ziyaret edip öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını değerlendirmek için sahada inceleme yaptı.

'Yıldırım artık üniversite şehri'

Yıldırım'ın bir üniversite kenti olarak çehresinin değiştiğini ve kurumlar arası yapılan işbirliği ile ilçeye değer kattığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız projeler ve yatırımların hepsi, insana dair, insana dokunacak işler. İnsana dokunan işlerin içerisinde de en çok gençlere ve çocuklara yönelik çalışmaları önceliyoruz. Bu kapsamda, Bursa Teknik Üniversitesi ile artık bir üniversite şehri olan ilçemize yeni gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları Rektörümüz Arif Karademir ile birlikte yürütüyoruz. Bugün de 152 Evler mahallemizde özel mülkiyet dahilinde bulunan 15 dairelik bir binanın öğrencilerimize tahsisi noktasında anlaştık. Bu mekanı kız öğrencilerimizin istifadesine sunacağız. Ayrıca Yıldırım Belediyesi'ne ait 20 sosyal konutumuzu da yine Bursa Teknik Üniversitesi'nde okuyan erkek öğrencilerimize tahsis edeceğiz. AK Parti döneminde üniversitelerin artmasıyla birlikte yurt ihtiyacı da artmıştır. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak hem kamu yatırımlarıyla yeni yurtların elde edilmesi hem de vakıfların ve özel müteşebbislerin katkılarıyla ilçeye yeni yurtların kazandırılması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu yıl özel müteşebbislerin adımları ve kamu yatırımları ile yapılacak çalışmalarla, önümüzdeki yıl 2000 öğrencimizin barınma ihtiyacını karşılayacak yeni yurtları da ilçemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını değerlendirmek ve çözüm üretmek için sahada çalışmalar yaptıklarını belirten Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, "Bursa Teknik Üniversitesi kampüsümüz içerisinde 750 kişilik kız yurdu ve karşısındaki Orhangazi Yurdu'nun ek kısmında da 500 kişilik erkek yurdu için inşaat yatırım planı yapıldı. Yakında da inşaatı başlayacak. Bununla birlikte ilçeye yeni barınma mekanları kazandırmak için Yıldırım Belediye'mizde hem kendi tasarrufu ile hem de özel teşebbüs tasarrufu ile sahada ciddiyetle çalışıyor. Ortak çalışmalarımız ile Yıldırım daha çok öğrencinin barındığı ve yaşadığı bir üniversite kenti olacak. Öğrencilerimiz hiç endişe etmesin. Bizimle ve Yıldırım Belediye'miz ile irtibata geçen hiçbir öğrencimizi kesinlikle açıkta bırakmayız. Öğrencilerimize hem barınma hem de eğitim noktasında vermiş olduğu desteklerden ötürü Başkanımız Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum ve bu dönemin öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yıldırım Belediyesi 15 daireli apartmanı ve 20 konutu öğrencilere tahsis etti
Yıldırım Belediyesi 15 daireli apartmanı ve 20 konutu öğrencilere tahsis etti
Yıldırım Belediyesi 15 daireli apartmanı ve 20 konutu öğrencilere tahsis etti
Yıldırım Belediyesi 15 daireli apartmanı ve 20 konutu öğrencilere tahsis etti

Yıldırım Belediyesi, Oktay Yılmaz, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi 15 daireli apartmanı ve 20 konutu öğrencilere tahsis etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi 15 daireli apartmanı ve 20 konutu öğrencilere tahsis etti - Son Dakika
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