Yıldırım Belediyesi'nden evde kalan yaşlılara sıcak yemek - Son Dakika

Türkiye genelinde korona virüsü ile savaş aralıksız devam ederken, Yıldırım Belediyesi de çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyerek virüse karşı mücadelesini sürdürüyor.



Bu kapsamda salgını önlemek adına ilçedeki tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Yıldırım Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Yıldırım Belediyesi bünyesinde Somuncu Baba Vakfı ile yapılan iş birliği doğrultusunda faaliyet gösteren Yıldırım Bayezid Aşevi'ndeki dev kazanlarda büyük bir özenle hazırlanan yemekler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılırken, ayrıca içecek ve tatlı da ikram ediliyor. Hasta ve yaşlıların yiyebileceği özellikte yağ, şeker ve tuz oranları ölçülü şekilde hazırlanarak sefer taslarına konan 2 öğün, üç çeşit sıcak yemek, Yıldırım Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlere ulaştırılıyor.



"Hijyenik ortamlarda hazırlanıyor"



Virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan risk grubundaki 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Biz de bu süreçte dışarı çıkamayan, vatandaşlarımıza elimizden geldiğince destek oluyoruz. Evlerine yemek götürüyor sağlıkları için evde kalmalarını istiyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak kurduğumuz ekiplerle sokağa çıkma yasağı bulunan büyüklerimiz ve hemşehrilerimize sıcak yemek noktasında ve dışarıda görmeleri gereken hizmetlerinin çözümü noktasında yardımcı oluyoruz. Ekiplerimiz, Yıldırım Bayezid Aşevimizde hijyenik ortamlarda hazırlanan yemekleri özenle paketleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine götürüyorlar. Böylece yaşlılarımızı riskli ortamlardan uzak tutmuş oluyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bu zor günlerde her adımda büyüklerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu uygulamadan istifade etmek isteyen ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimiz ile kronik hastalığı bulunan hemşehrilerimizin, talep ve isteklerini '444 16 02'yi arayarak Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'mize iletmeleri yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA