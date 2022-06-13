Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı - Son Dakika
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Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı

13.06.2022 22:26
Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı

Sivas'ta bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkiinde hayvanlarını otlatan Ahmet Ünal (72), yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkan yüksek enerjiye kapıldı. Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Ünal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan Ünal'ın otlattığı 6 keçi de telef oldu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Ahmet Ünal, Hafik, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı - Son Dakika
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