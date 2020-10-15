Yıldırım E-haciz uygulamasını değerlendirdi - Son Dakika

Yıldırım E-haciz uygulamasını değerlendirdi

15.10.2020 15:07
Yıldırım E-haciz uygulamasını değerlendirdi, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, küçük miktarlı vergi borçları nedeniyle banka hesap bakiyelerinin tamamına e-haciz konulmasının piyasadaki nakit akışını bozduğunu ve iş insanlarını mağdur ettiğini söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, küçük miktarlı vergi borçları nedeniyle banka hesap bakiyelerinin tamamına e-haciz konulmasının piyasadaki nakit akışını bozduğunu ve iş insanlarını mağdur ettiğini söyledi.

GTO Başkanı Yıldırım, iş insanlarının e-haciz uygulaması ile yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti. Yetkilileri konunun çözümüne davet eden Yıldırım, "Reel sektörün, pandemi sürecinin oluşturduğu ekonomik yıpranmadan hızlı bir şekilde çıkabilmesi için vergi borçlarında yapılandırma yapılmasını beklediğimiz bir dönemde hala banka hesaplarımızın ve mal varlıklarımızın e-haciz tehdidinde olması piyasadaki likidite akışını olumsuz etkilemektedir. Küçük miktarlı vergi borçları nedeniyle banka hesap bakiyelerinin tamamına ve de mal varlıklarına e-haciz konulması bir taraftan piyasadaki nakit akışını, öte yandan da işletmelerin finansal yönetimlerini olumsuz etkilemektedir" dedi.

"Mağduriyetler giderilmesi için gerekli adımlar atılmalı"

Mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Hazine ve Maliye Bakanlığının Banka Genel Müdürlüklerine tebliğ ettiği haciz bildiriminde yer alan amme borçlularının bankalar nezdindeki hesaplarına amme alacağı tutarı kadar ve sadece tebliğ tarihi itibariyle mevcut olan varlıkları üzerine haciz koyması gerekmektedir. Bu konuda yaptığımız araştırmalar ve üyelerimizden aldığımız geri dönüşler gösteriyor ki; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 62 inci maddesinin birinci fıkrasına göre "amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur" açık hükmüne rağmen bankaların, borçluların tüm hesaplarına bloke koyması mağduriyetlere sebep olmakta ve kanun ihlaline girmektedir. Oysa sadece borç tutarı kadar e-haciz konulması ya da borç tutarının hesaptan tahsil edilmesinin çok daha doğru olacağını düşünüyoruz. Talebimiz daha önce de yetkililere ilettiğimiz üzere e-haciz uygulamasının kaldırılması değil, iş insanlarının yaşadığı mağduriyetin giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yıldırım E-haciz uygulamasını değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Odası, Yönetim Kurulu, Vergi, Banka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım E-haciz uygulamasını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Kaybettiği kimlik fotokopisiyle, adına telefon hattı çıkarılan kadına 4 ilde 5 dava açıldı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı bugün itibarıyla ziyarete kapatıldı Bodrum'da erkek erkeğe ilişkiye giren grup, dolandırıcılara ilham verdi Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Rafet El Roman ile boşanan Tuğba Altıntop'dan şiddet itirafı: Eski sevgilimden şiddet gördüm
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz         
14:47
Fatih Portakal, MHP'ye yakın isimle yaptığı görüşmeyi aktardı: Bahçeli'den bir çıkışı gelebilir Fatih Portakal, MHP'ye yakın isimle yaptığı görüşmeyi aktardı: Bahçeli'den bir çıkışı gelebilir         
14:29
Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı         
12:57
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 15:22:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım E-haciz uygulamasını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei