Yıldırım'ın yeni yaşam alanı açılışa hazır - Son Dakika

Bursa'daki yeşil alan miktarını 1.5 milyon metrekare artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi'nin 500 dönümlük Hüdavendigar Kent Parkı'nın ardından Yıldırım'da planladığı 225 dönümlük Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri, hizmete girmek için gün sayıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım'ın yanı sıra Gürsu ve Kestel gibi kentin doğusundaki diğer bölgelere de nefes olacak parkın açılışının ilerleyen günlerde yapılacağını söyledi.

Altyapıdan ulaşıma, eğitimden tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılmasına kadar her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla Bursa'yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, şehrin adının yeniden 'yeşille' anılması için çevre yatırımlarında da hız kesmiyor. Yeni dönemde Bursa'ya 1,5 milyon metrekare ekstra yeşil alan kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ağırlıklı olarak Osmangazi ve Nilüfer ilçelerine hitap eden Hüdavendigar Kent Parkı'na benzer bir projeyi Yıldırım'da hayata geçiriyor. Bünyesinde boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da bulunan 225 dönüm alana kurulu Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri'nde hazırlıklar tamamlandı. Parkın son kalan kısımları da açılışa hazır hale getirildi.

Şehrin doğusu nefes alacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vakıf, İsabey ve Demetevler mahalleleri arasında yer alan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri'nde devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri'yle kentin doğu bölgesine ayrıcalıklı bir yaşam alanı kazandırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Özellikle şehrin batısında ciddi sosyal alanlar olduğu ancak doğuda olmadığı yönündeki serzenişleri sürekli halkımızdan duyuyorduk. Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri, bu manada kentimizin doğudaki mahalleleri hatta Gürsu ve Kestel'i de gerçekten ihya edecek. Çocukların ve gençlerimizin eğlenebileceği lunapark ve spor için her türlü imkanlar olacak. Piknik alanları, suni havuzda sandal gezintileri, kafeteryalar, amatör kulüplerin BAL ligi takımlarının futbol maçlarını yapacakları nizami sahalar ile burası ayrıcalıklı bir yaşam alanı olacak. Son rötuşları da tamamlayıp, inşallah ilerleyen günlerde açılışı yapmak istiyoruz. Güvenlik hizmetleri ve otoparkıyla burası, halkımızın gelip huzur içinde zaman geçirebileceği bir nokta olacak" dedi. - BURSA