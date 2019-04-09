Son Dakika Haberleri: Yıldırım İsabet Eden Çoban Öldü

Yıldırım İsabet Eden Çoban Öldü

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Sekili Mahallesi Cevher Dağı bölgesinde koyun otlatan Tevfik Fukra Erikli'ye (16) yıldırım isabet etti.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen mahalle sakinlerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Erikli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çobanın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:17 Kaynak: AA
Sekili, Erikli, Nizip, Gaziantep, Güncel
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