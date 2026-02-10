Yıldırım Ortaokulu'nda Kütüphane Açıldı - Son Dakika
Kültür Sanat

Yıldırım Ortaokulu'nda Kütüphane Açıldı

Yıldırım Ortaokulu'nda Kütüphane Açıldı
10.02.2026 19:06
Yoncadır Kadın Dayanışma Derneği, Yonca Okulda Projesi kapsamında yeni bir kütüphane açtı.

Yoncadır Kadın Dayanışma Derneği tarafından, Yonca Okulda Projesi kapsamında kurulan kütüphane, törenle açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılış töreninde konuşan Yoncadır Kadın Derneği Kurucu Başkanı Cansu Vatansever, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Proje kapsamında farklı okullara yeni kütüphaneler kazandırmaya devam edeceklerini belirten Vatansever, "Bugün burada sadece bir kütüphane açmıyoruz. Bugün çocuklara 'yalnız değilsiniz' diyoruz. Yonca Kütüphanesi, bilgiyle güçlenen, hayal kurmaktan vazgeçmeyen çocuklar için." ifadesini kullandı.

Yeni açılan kütüphane ve konferans salonu, Yıldırım Ortaokulu öğrencilerine, okuma alanı, araştırma yapabilecekleri, etkinliklere katılabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri çok yönlü bir öğrenme ortamı sunuyor.

Açılış törenine, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emel Dede ve Yıldırım Ortaokulu Müdürü Vahyettin Baki ile eğitim camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yıldırım, Bursa

Son Dakika Kültür Sanat Yıldırım Ortaokulu'nda Kütüphane Açıldı - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.