Yıldız Holding'den fiyat tartışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Yıldız Holding tarafından, pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in basın mensuplarının zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Yıldız Holding Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen günlerde pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in basın buluşmasında bir gazeteciye verdiği yanıt sonrası, kamuoyunda bilgi kirliliğinin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçme zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Murat Ülker'in basın mensuplarının zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisi bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından günler önce yapılan bu değerlendirmenin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir. Sayın Murat Ülker, çok daha önce yapılan toplantıda Yıldız Holding perakende grubunun enflasyon rakamlarının altında bir fiyat politikası izlediğini vurgulamış ve mesnetsiz fahiş fiyat uygulayan marketlerin ve üreticilerin denetlenmesinin enflasyonla mücadelede en etkili yöntemlerinden biri olacağını ifade etmiştir."