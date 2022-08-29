Yıldız Holding, insan kaynakları uygulamalarıyla 4 kategoride ödüle layık görüldü - Son Dakika
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Yıldız Holding, insan kaynakları uygulamalarıyla 4 kategoride ödüle layık görüldü

29.08.2022 11:03
Yıldız Holding, insan kaynakları uygulamalarıyla 4 kategoride ödüle layık görüldü

Yıldız Holding, uluslararası anlamda en prestijli insan kaynakları ödül programlarından Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri'nde 3 kategoride Altın, 1 kategoride de Bronz ödül kazandı.

Yıldız Holding, uluslararası anlamda en prestijli insan kaynakları ödül programlarından Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri'nde 3 kategoride Altın, 1 kategoride de Bronz ödül kazandı.

Dünyanın farklı noktalarında, 70'ten fazla pasaporta sahip 71 bini aşkın çalışanı bulunan Yıldız Holding, insan kaynakları yönetiminde de bu kültürel zenginliği ve kapsayıcılığı destekleyen projeler geliştiriyor. Bu çerçevede tasarlanıp uygulamaya alınarak 2022 yılı Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri'nde dereceye giren projeler şöyle sıralanıyor: JOB Young Talent Program, FlowQ, Continuous Performance Management OKR ve Data Navigators.

"UÇTAN UCA, GELİŞİM ODAKLI VE DİJİTALLEŞMEYİ ESAS ALAN BİR İK STRATEJİSİ UYGULUYORUZ"

Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri'ndeki 3 Altın ve 1 Bronz dereceden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mehmet Tütüncü şunları ifade etti:

"Yıldız Holding'de 'İnsana Yatırım' anlayışımız çerçevesinde dünyanın her yerindeki çalışanlarımıza daima daha iyi koşullar sunmaya çalışıyoruz. Global değerlerimizde de ifade ettiğimiz gibi, kültürel farklılıkların zenginlik olduğuna inanıyor, kapsayıcılığı çok önemsiyoruz. İnsan kaynakları yönetimi alanında da her zaman bu ilke doğrultusunda hareket ediyor; işe alımdan terfilere, fırsat eşitliğinden yetenek gelişimine kadar her konuda uçtan uca, gelişim odaklı ve dijitalleşmeyi esas alan bir İK stratejisi uyguluyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz projelerin Brandon Hall Group gibi global bir marka tarafından 3 Altın, 1 Bronz ödülle taltif edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz."

JOB YOUNG TALENT PROGRAM

Yıldız Holding'in 11 yıldır sürdürdüğü JOB Young Talent Program Yıldız Holding'de genç yeteneklerin staj ve istihdam imkanı bulmasını sağlıyor. Şartlara göre dijital ve fiziksel ortamlarda sunulan bu stajı başarıyla tamamlayan genç yeteneklerden bir kısmı Yıldız Holding'de veya iştiraklerinde istihdam ediliyor. Bu program 2022 Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri'nde "En İyi İşe Alım Pazarlaması ve İşveren Markası Programı" kategorisinde Yetenek Kazanımı Altın Ödülü'nü kazandı.

FLOWQ

"Yetenek Kararları için Değerlendirme Uygulamalarında En Büyük İlerleme" kategorisinde Yetenek Yönetimi Altın Ödülü'ne layık görülen Yıldız Holding Dijital Yetenek Yönetimi Programı FlowQ, potansiyeli bulunan çalışanların tespiti, ölçümü ve bu doğrultuda gelişimlerinin desteklenmesi için uygulanıyor. Program Holding genelinde yetenek ihtiyacını, mümkün olan en objektif ve doğru verilerle ve içgörülerle belirliyor.

CONTİNUOUS PERFORMANCE MANAGEMENT OKR

Yıldız Holding'in yeni kesintisiz performans yönetimi sistemi OKR, işin geleceği kapsamında iletişim ve iş birliğini güçlendirmek açısından da çok önemli bir platform sunuyor. Değişen koşullara daha hızlı uyum göstermeyi ve doğrudan iş çıktılarına odaklanmayı sağlayan program, 2022 Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri'nde "Performans Yönetiminde En Büyük İlerleme" kategorisinde Yetenek Yönetimi Altın Ödülü'nü kazandı.

DATA NAVİGATORS

"Beceri ve Yetenek Gelişiminde En Büyük İlerleme" kategorisinde Eğitim ve Gelişim Bronz Ödülü'nü alan Data Navigators programı ise Yıldız Holding çalışanlarını dijital ve veri odaklı becerilerle desteklemeyi amaçlıyor. Her kademedeki çalışan için farklı seviyelerde veri analitiği eğitimlerinden oluşan program tamamen gönüllülük esasıyla uygulanıyor ve Yıldız Holding çalışanlarından büyük ilgi görüyor.


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Kaynak: DHA

Yıldız Holding, Mehmet Tütüncü, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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