Yıldızeli'nde okullar eğitime hazır - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime hazır hale getirildi.

İlçe merkez ve köylerdeki okullarda incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Baral, AA muhabirine, yarın yüz yüze eğitime başlayacak okullarda tüm tedbirleri aldıklarını ve öğrenci servis araçlarının dezenfekte edildiğini belirtti.

Baral, yarın 1. sınıf ve anasınıfı öğrencileriyle ders başı yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin sağlıklı bir eğitim almaları için velilerimizi eğitim konusunda bilgilendirdik, okullarımızda gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Okul girişinde öğrencilerin ateşleri ölçülecek. Hem okul girişinde hem de sınıflarda kurduğumuz dezenfektan aparatları ile öğrencilerimiz el teması olmadan steril bir şekilde ellerini temizleyecekler. Okulumuzun tüm birimleri sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik temalı bilgilendirici afişlerle donatıldı. Yine okul girişinde öğrencilerin bağışıklığını güçlendirmeleri gerektiği ile ilgili resimli pano hazırladık, sınıflarımızın oturma düzenini sosyal mesafeye uygun olarak düzenlendik."

Baral, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başarılı ve sağlıklı olması temennisinde bulundu.