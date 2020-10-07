Yılın Ahisi Purutoğlu kaftanını giydi - Son Dakika

Türkiye'de ve Bayburt'ta Yılın Ahisi seçilen tandır ustası Recai Purutoğlu için ödül töreni düzenlendi.

Purutoğlu'nun Karasakal Mahallesi'nde bulunan tandır imalathanesinde düzenlenen törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Selahattin Karaman, oda başkanları ve davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bayburt'ta yılardır bu işi yürüten Purutoğlu ailesinin bugün burada Türkiye'de bir ahilik teşkilatının gerçek manada temsilciliğini yapmasından dolayı Bayburtlular olarak gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabi bu geleneksel sanatı ve geleneksel yapıyı devam ettiriyor. Biz de her zaman bununla gurur duyuyoruz. Belediye olarak bu tür hizmetlerin ve bu geleneksel dokunun yaşatılması adına her zaman destek olacağımızı ifade ediyorum" diye konuştu.

Yılın kalfası ve yılın çırağı ödüllerinin de sahiplerine teslim edildiği törende konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise, "Geleneksel bir sanatı yaşatan Recai Purutoğlu beyefendiyi böyle bir ödüle layık gördükleri için önce ilimiz bazında sonra da Ticaret Bakanlığı, Esnaf Odaları Başkanlığının Türkiye çapında yaptığı değerlendirmede Recai Purutoğlu yılın ahisi seçildi. Çok özel bir sanat. Burasını aynı zamanda üretim merkezi olarak ta kullanıyor. Osmanlı geleneğinde aynı zamanda esnaf eğer sanatla uğraşıyorsa aynı zamanda zanaatkar unvanı da veriliyordu. Recai Purutoğlu yılın ahisi olması yanında ilimizin en önemli sanatkarlarındandır. Ayrıca burası puruthane olarak biliniyor. Türkiye'deki belki son puruthanelerden bir tanesidir. Belki birkaç tane daha vardır ama imalat yapılan son puruthanedir. Burasını da şehrimizde barındırıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizler Recai Purutoğlu'nu destekliyoruz. Bundan sonra da kendisinin daha güzel imalatlar yaparak purutçuluğu yaşatacağına inanıyoruz. Yılın ahisi seçilmesinden dolayı da kendisini tebrik ediyoruz" dedi. - BAYBURT