Yılın dokuz ayı üzeri kapatılan Medusa'ya ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Kibyra Antik Kenti'ndeki 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen yaklaşık 2000 yıllık "yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar" figürü Medusa mozaiği, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Milattan sonra 1. yüzyılın ilk evrelerinde "Opus Sectile" tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilen mitolojide "Gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine" inanılan Medusa'yı tasvir eden mozaiğin dünyada benzerinin bulunmadığı belirtiliyor. Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve üzeri kapalı tiyatro görevi yapan odeonunun ortasındaki Medusa mozaiği, ihtişamıyla normalleşme döneminde de ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın dokuz ayı üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatılan, Burdur kent merkezine 108 kilometre uzaklıktaki Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiği, eylül ayının sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

"Opus Sectile tekniğiyle günümüze ulaşan tek Medusa"

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medusa'nın bulunduğu odeon yapısının 3 yıllık kazı döneminin ardından 2012'de ortaya çıkarıldığını söyledi.

Odeonun ve ortasındaki Medusa mozaiğinin restorasyon ve koruma projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlandığını aktaran Özüdoğru, yapının ve mozaiğin ortaya çıkmasıyla Kibyra'nın arkeoloji çevrelerince ünlendiğini bildirdi.

Özüdoğru, Medusa'nın ince mermer plakalarla yapılmış benzersiz bir mozaik döşemesi olduğunu anlatarak "Antik dönemlerde çeşitli geometrik biçim ve boyutlarda kesilmiş renkli ince mermer plaklarının yan yana getirilmesi tekniği olan Opus Sectile ile günümüze ulaşan bildiğimiz tek Medusa, Kibyra Odeon'unda. Bu yüzden Medusa'nın üzeri koruma amaçlı her yıl belli bir süre kapatılıyor." dedi.

"Kibyra Antik Kenti'nin incisi"

Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı ve MAKÜ Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Düzgün Tarkan da 2006'dan bu yana devam eden kazılarda ortaya çıkarılan en önemli yapılardan birinin Medusa mozaikli odeon olduğunu bildirdi. Medusa'yı "Kibyra Antik Kenti'nin incisi" olarak nitelendirdiklerini belirten Tarkan, mozaiği görmek için yurt içi ve dışından gelenlerin olduğunu kaydetti.

Medusa'nın bulunduğu odeon hakkında da bilgi veren Tarkan, şöyle konuştu:

"Medusa mozaiği günümüzde orijinal haliyle yerinde sergileniyor. Medusa mozaiği sayesinde Kibyra Antik Kenti'ne ilgi her geçen gün artıyor. Odeonun hemen önünde geometrik desenli 560 metrekarelik başka bir mozaik döşemesiyle de odeonun hem ismi hem de yapım dönemi hakkında kesin bilgiler elde ettik. Medusa mozaikli odeonun oturma düzenine ve kapasitesine baktığımızda kentin üst tabakasına hizmet verdiğini söyleyebiliriz. Kibyra Antik Kenti, dünyada eşsiz Medusa mozaikli odeonu, 10 bin 400 kişilik stadyumu, 8 bin kişilik tiyatrosu, 3 terasla yükselen agora ve geç dönem Doğu Roma hamamıyla ziyaretçilerini antik yolculuğa çıkarıyor."

Erzurum'dan gelen ziyaretçi Alihan Kotan ise Medusa'nın açıldığını duyunca tarihi hissetmek için Kibyra'ya geldiklerini belirterek "Antik dönemde böyle bir eserin yapılmış olması muhteşem bir şey. Görmeyenlere kesinlikle buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Ziyaretçi Buğra Han Yapıcı da odeona ve Medusa'ya hayran kaldığını, odeonun ses akustiğinin muhteşem olduğunu ifade etti.