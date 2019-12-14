Yılın en duyarlı gazetesi Türkiye Gazetesi seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılın en duyarlı gazetesi Türkiye Gazetesi seçildi - Son Dakika

Yılın en duyarlı gazetesi Türkiye Gazetesi seçildi

6 saat önce

Türkiye Gazetesi, HEMPA Çocuk Derneği tarafından yılın en duyarlı gazetesi ödülüne layık görüldü.

Yılın en duyarlı gazetesi Türkiye Gazetesi seçildi, System.String[]

Türkiye Gazetesi, HEMPA Çocuk Derneği tarafından yılın en duyarlı gazetesi ödülüne layık görüldü.


HEMPA Çocuk Derneği tarafından "21'inci yüzyılda çocuk olmak" temalı Çocuk Hakları Zirvesi düzenlendi. Zirvede, 2019 yılı Çocuk Hakları Duyarlılık Ödülleri de sahiplerini buldu. Türkiye Gazetesi, yılın en duyarlı gazetesi ödülüne layık görüldü. Türkiye Gazetesi adına ödülü ise Diplomasi Muhabiri Selçuk Böke aldı.


Dernek Başkanı İbrahim Enes Duruay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dernek olarak dünyadaki bütün çocukların haklarını savunmak istediklerini belirterek, "Medyamızın kıymetli temsilcileri diğer gazetelere, kanallara, radyolara örnek olacak şekilde çocuklara çok fazla yer veriyorlar. Bazıları, çocukları nesne değil, özne olarak görüyor. Ülkemizin bütün çocukları adına bu medya kuruluşlarına teşekkür ederim. Siyasetin dışında hem eğitim hakkında hem de çocuk hakları anlamında çocuklara çok fazla yer veren Türkiye Gazetesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA

Türkiye Gazetesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar!
İş yerinde evli iki çalışanın gönül ilişkisi kurması, işten kovulma sebebi sayılacak ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı

Son Dakika Haberleri
20:55 İstanbul'da köprü çıkışında yangın - Son Dakika
20:54 Libya ile 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması' Meclis'e sunuldu - Son Dakika
20:53 'Kadınlar silahlansın' tartışmasında kadınlardan bireysel silahlanmaya tepki - Son Dakika
20:53 15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil yangını - 2 - Son Dakika
20:46 Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 20:58:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılın en duyarlı gazetesi Türkiye Gazetesi seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]