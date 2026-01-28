Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı - Son Dakika
Yerel

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

28.01.2026 17:46
2026 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştiriliyor.

Yılın ilk Milli Güvenlik Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşiyor. Saat 16: 15 itibarıyla başlayan toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin kritik pek çok başlığın ele alınması bekleniyor. - ANKARA

18:17
